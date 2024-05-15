台積領漲 AI金融閃金光 這檔5月瘋漲8成 22檔人氣爆棚

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聯準會主席鮑爾重申不升息，帶動美股四大指數全線走揚，台積電ADR更是大漲近4％改寫新高，台股今（15日）開盤大漲逾300點，台積電領軍衝鋒，金融股、AI、機器人多點開花，大盤盤中攻上21,308.32點，終場上漲161.36點，漲幅0.77％，以21,147.21點再創收盤新高，成交值達4,892.53億元。

權值股漲跌不一，台積電跳空領頭大漲，世芯受惠亞馬遜參與私募激勵，帶動股價盤攻飆上2,980元，後市漲幅雖有收斂，但終場仍大漲逾半根漲停板。此外，日月光、統一、國泰金、富邦金等金融股同步點火，均扮演大盤撐盤要角，鴻海、大立光則逆勢走跌。

AI概念股表現搶眼，緯穎、緯創、創意、勤誠同步大漲，機器人概念股也有好表現，所羅門、昆盈、志聖、德律同步亮燈漲停。AI PC概念股藍天再亮漲停。

金融股閃金光，國泰金、富邦金、中信金同步大漲，帶動金融指數大漲，僅華南金貼盤小跌。

航海王漲跌不一，萬海大漲逾3％，陽明貼盤小漲，長榮逆勢重挫5.34％；散裝航運也普遍走跌，近期強勢股中櫃逆勢大漲，其餘包括新興、裕民、台航、慧洋-KY同步大跌逾3％。

重電股開高後走低，包括華城、亞力、大同、大亞開高後均同步遭遇殺盤，僅中興電逆勢撐住紅盤。

受惠南山人壽首季獲利貢獻，潤泰雙雄獲利同步走升，帶動淨值重返千億關卡，潤泰新第一季獲利狂飆20倍，潤泰全全年年增率更達30倍，股價同步大漲。

安控廠京晨科開盤不久強登漲停，累計已連三日亮燈漲停，自4月底以來總計收下7根漲停板，累計漲幅近105％，其中光5月就飆漲逾86％。京晨科去年每股獲利1.48元，今日公告以資本公積發放現金股利3.8元。

值得注意的是，連兩日遭遇殺盤的群聯，收盤穩守紅盤，終結連兩日大跌。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計蔚華科、佳能、雅茗-KY、上詮等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以百貨、金融類股波動最大，分別上漲1.77％、1.6％，運輸類股跌幅明顯，下跌1.57％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.85％的有10檔，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為億而得-創 (6423)、蔚華科 (3055)、佳能 (2374)、志聖 (2467)、昆盈 (2365)、中視 (9928)、德律 (3030)、吉茂 (1587)、鼎固-KY (2923)、藍天 (2362)。

上市股跌幅超過4.58％的有10檔，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為如興 (4414)、英業達 (2356)、龍德造船 (6753)、正峰 (1538)、天瀚 (6225)、長榮 (2603)、巨鎧精密-創 (2254)、華立 (3010)、國碩 (2406)、偉聯 (9912)。

上市成交量前10名個股依序為燿華 (2367)、陽明 (2609)、鴻海 (2317)、緯創 (3231)、萬海 (2615)、英業達 (2356)、開發金 (2883)、長榮航 (2618)、矽統 (2363)、長榮 (2603)。

上櫃股有10檔達9.63％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為雅茗-KY (2726)、上詮 (3363)、昱展新藥 (6785)、駿吉-KY (1591)、擎亞電子 (8096)、茂綸 (6227)、能率 (5392)、桓達 (4549)、德晉 (3466)、京晨科 (6419)。

上櫃股有10檔有4.76％以上跌幅，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為藝舍-KY (2724)、三聯 (5493)、尚茂 (8291)、伯鑫 (6904)、順藥 (6535)、碩禾 (3691)、世紀 (5314)、泰金-KY (6629)、富裔 (6264)、精確 (3162)。

上櫃成交量前10名個股依序為協易機 (4533)、擎亞電子 (8096)、上詮 (3363)、安國 (8054)、能率 (5392)、金居 (8358)、廣運 (6125)、廣明 (6188)、中光電 (5371)、台燿 (6274)。