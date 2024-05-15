蔡英文擬特赦陳水扁，但阿扁背負10多年刑期、4件未審結官司，海外還有涉不法3億資產遭凍結...3大癥結如何解？

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背負十多年刑期、4件未審結官司，海外還有涉不法3億資產遭凍結的前總統陳水扁，如今有望獲得特赦。然而，宣告特赦前，須先釐清層層複雜法律關係，如何消弭各方質疑、讓民意信服，是民進黨政府的大挑戰。

520新政府就職倒數最後一周，傳出總統蔡英文有意在卸任前特赦前總統陳水扁，讓紛擾十多年的扁案，再掀政壇波瀾。

一旦發出特赦令，適用範圍為何？扁家涉不法遭查扣的資產如何處置？停審的案件能否實質重審？背後一道道司法專業與政治判斷交織的難題，牽動特赦案的發展走向。

癥結一》赦免法可「免罪」

只「免刑」讓挺扁人士跳腳

依幕僚單位說法，目前特赦規畫朝「免刑不免罪」、「沒收不法所得」兩方向進行。以《赦免法》第三條來看，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」也就是若陳水扁獲「免刑」特赦，仍是有罪之身，但不必再服刑；除非「情節特殊」，才能罪與刑一併宣告無效。

由於扁案爆發以來，陳水扁堅持不認罪，法條也確實留有免罪空間，因此要執行何種特赦，成為挺扁方爭執重點。

「只免刑而不免罪，這種特赦對阿扁的意義不大。」近扁人士受訪時直言，陳水扁過去遭受司法不公對待，許多案件審理程序也不正義，若讓阿扁認罪，豈不是讓藍營未來得以不斷將貪腐、罪犯標籤往綠營身上抹？

然而，攤開陳水扁涉入的十多個案件，其中已判決定讞的4案，包括龍潭購地3億元收賄案、龍潭購地3億元洗錢案、前101董事長陳敏薰1千萬元買官收賄案及二次金改元大併復華2億元受賄案，遭判合併執行20年徒刑，併科罰金2.5億元；司法判決有罪是事實，貿然除罪恐掀社會反彈。

退輔會副主委、前民進黨立委李文忠也點出，阿扁被關6年受到一些委屈，早該被特赦，「免刑不免罪」是適當處理，犯罪所得應維持沒收；他不諱言，阿扁卸任前曾公開坦承「做了法律所不許可的事」，但十幾年來，阿扁本人、部分挺扁人士說法變成完全是政治迫害，有違一般人的常識、價值觀及是非判斷，應該認錯給個交代。

癥結二》爭議款項至今凍結

是否「沒收」釀法理矛盾

事實上，無論是免刑或免罪特赦，效力僅止於已定讞的4大案。陳水扁涉及案件中，已獲免訴或無罪確定的，包括國務機要費貪汙案（因《會計法》修法而除罪）、侵占機密外交款案、辜仲諒2億元政治獻金案。

另外，因陳水扁健康因素「停審」的四大案，包括二次金改國泰併世華3億元收賄及洗錢，二審判刑18年；國務機要費教唆前總統辦公室主任林德訓等偽證案，二審判無罪；以及，侵占總統府機密公文案、收受陳敏薰1千萬元買官洗錢案，都不在特赦範圍，後續可能重啟審判。

這衍生出另一大爭點，經判決確定宣告沒收的不法所得，不受特赦影響；但停審中被查扣、尚未沒收的爭議款項，究竟該怎麼處理？

分幾個層次來看。台北地檢署2019年發稿證實，扁家經「判決確定」的不法所得近6.4億元、罰金4.5億元，共10.9億元，當時已執行完畢。

其中有兩大來源，第一部分是所謂的「海角7億」，為扁兒陳致中、扁媳黃睿靚授權匯回的2261萬餘美元，以2014年11月匯率估算，將近7億新台幣，由陳致中、黃睿靚自瑞士美林銀行、蘇格蘭皇家庫茲銀行的Bouchon、Galahad Management帳戶陸續匯回。閱讀全文…

文／蘇芳禾、馬揚異

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