高通邁向智慧革命 The PC Reborn

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迎接AI PC產業未來新紀元，國際晶片巨頭高通總裁暨執行長Cristiano Amon將於COMPUTEX2024年度盛會，擔任主題演講的重量級講者，將以「The PC Reborn」為題，分享高通獨到的創新願景，引領全球科技產業邁向嶄新智慧時代。

隨著人工智慧（AI）、雲端運算等革命性技術不斷落地，PC產業正面臨空前的轉捩點；Amon將為現場與會者深入剖析，這些創新趨勢與尖端技術如何徹底改變我們未來與電腦互動的模式，進而在生產力、創意發揮和娛樂體驗等層面帶來顛覆性突破。

除了勾勒產業大趨勢，Amon亦將聯手生態系統夥伴，為世界獻上演一場驚艷的視覺盛宴，現場展示全新一代個人電腦將可實現的AI加速體驗，同步揭開這些革命性體驗背後所需的關鍵技術創新。

身為全球行動運算龍頭，高通多年來在5G、AI、擴增實境（AR）等領域屢創新猷。而今，高通進一步致力利用其技術優勢，搶攻新一代電腦處理器市場。Amon將詳細介紹高通自家研發的Snapdragon X Elite平台，如何以驚人的運算實力、超出行動裝置等級的效能表現，以及真正獨家的隨時可使用之AI加速功能，徹底改寫未來個人電腦產品的使用體驗。

Amon接續將分享高通如何透過廣泛的產業佈局，成為無所不在智慧運算的引領者，並於行動裝置、AR／VR、汽車等熱門科技應用領域扮演關鍵推手角色。隨著科技不斷進化，PC產業正被賦予嶄新的生命力，Amon將展現高通最新的創新理念，引領產業重新定義電腦產品的未來樣貌。