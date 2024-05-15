數位身分證暫緩換發 中央印製廠3年增2億維護費

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數位身分證暫緩換發，中央印製廠指出，暫緩期間所需的耗材、人力、水電費等增加的費用，每半年向內政部請款一次，從民國110年1月到112年12月底，已核撥費用為新台幣2.02億元。

行政院在110年宣布暫緩推動換發數位身分證。立法院內政委員會日前通過「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組運作要點」，運作期間為4月17日到5月31日止，並由無黨籍立委高金素梅擔任召集人。

內政委員會今天考察中央印製廠，了解新式身分證印製設施及維護管理情形。中央印製廠簡報指出，108年6月接獲內政部委製「數位身分識別證」，預計開始換發後2年半內完成全面換發。

中央印製廠說，109年2月完成「PC晶片卡及印製設備乙式」案決標，與東元電機簽訂合約，同年6月到8月陸續完成週邊設備購置及廠房環境整修，12月完成設備驗收。110年1月21日，行政院會決議暫緩新式身分證換發計畫。

中央印製廠指出，110年2月24日內政部函請中央印製場每6個月提報契約暫停期間所增費用；111年10月3日東元電機向行政院公共工程委員會提出履約爭議調解，並在113年1月19日調解成立。

中央印製廠表示，製證場域採獨立管制，製作全程保密，有多道門禁管制及全程錄影監控。1樓是內政部駐廠辦公室、半成品及成品庫房，2樓為卡片品檢、封裝及裝箱作業區，4樓為卡片個人化作業區、檢驗區及電腦機房。

中央印製廠說，卡片生產管理系統與New eID管理系統間，是使用封閉式專線網路，採點對點加密封包傳輸，嚴守個資安全。

中央印製廠指出，在政策暫緩期間所增加的費用，包括「直接材料」的印製設備每日、週、月保養所需耗材及墨水，「直接人工」包含專屬人力費用，「製造費用」則有水電費、空調及安全維護、折舊費用等。

中央印製廠表示，每半年向內政部請款一次，從110年1月到112年12月底，已核撥費用為2.02億元。