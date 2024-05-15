5月台股期指 漲137點

台北股市今天終場漲161.36點，收21,147.21點。5月台指期以21,143點作收，上漲137點，與現貨相較，逆價差4.21點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨21,006點、6月期貨21,009點。
台股今天終場漲161.36點，收21,147.21點，成交金額新台幣4,892.53億元。
5月台指期貨以21,143點作收，漲137點，成交6萬1,866口；6月期貨以21247點作收，漲238點，成交6萬1,427口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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台北股市今天終場漲161.36點，收21,147.21點。5月台指期以21,143點作收，上漲137點，與現貨相較，逆價差4.21點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨21,006點、6月期貨21,009點。
台股今天終場漲161.36點，收21,147.21點，成交金額新台幣4,892.53億元。
5月台指期貨以21,143點作收，漲137點，成交6萬1,866口；6月期貨以21247點作收，漲238點，成交6萬1,427口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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