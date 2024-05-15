買10樓以下「沒灑水頭」火災致死風險大！專家：3面向別忽略

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近期幾件住宅大樓火警，突顯出若有自動灑水系統，火災時可能就是保命關鍵。在《消防法》中的「各類場所消防安全設備設置標準」規範建築物在11層以上的樓層，樓地板面積在100平方公尺以上，必須設置自動撒水設備，反觀10樓以下則不須裝設。

近期台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」8樓火災，造成一家2死2獲救；基隆市深澳坑路某大型民宅9樓火災，雖僅造成屋內財損，但社區警報器卻沒有響。上述兩件火災，都是位於規範不需設置自動灑水系統的樓層。

去年高雄市有2名女子在大樓養了4隻貓，兩人因到外地旅遊，把貓咪留在屋裡，其中1隻貓咪到廚房玩，不小心誤觸感應爐開關，導致爐面加熱造成火災，當時大樓則啟動自動灑水系統。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，有些人認為有自動撒水設備相對麻煩，但也有些人認為安全多一層保障。但他也提醒，如果要買中古屋，必須了解社區消防安全檢查申報是否合格，包括灑水頭、煙霧偵測、警報廣播，都很重要。

狸樂聚裝修媒合平台創辦人、建築師陳竑銘表示，若有灑水系統，單作天花板有最低施工坪數10坪，一坪約4200元，有些人雖然買低樓層，但仍有冷氣管線的美觀問題，採取「包樑」費用也不會便宜到哪，因此，若為了省裝設天花板費用而買低樓層，CP值並不高，一般還是著重在高、低樓層房價差。