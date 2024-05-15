中共二十大後黑龍江「首虎」曲敏 涉受賄被提公訴

大陸最高人民檢察院微信公眾號15日消息，黑龍江省政協副主席曲敏涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由浙江省溫州市人民檢察院審查起訴。近日，浙江省溫州市人民檢察院已向浙江省溫州市中級人民法院提起公訴。 檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告曲敏享有的訴訟權利，並訊問了被告曲敏，聽取了辯護人的意見。 檢察機關起訴指控：被告曲敏利用擔任黑龍江省哈爾濱市農業科學研究所所長，哈爾濱市農業科學院負責人、院長，哈爾濱市呼蘭區委副書記、區長、區委書記，哈爾濱市利民經濟技術開發區黨工委副書記、黨工委書記、管委會主任，哈爾濱市正廳級幹部，新疆生產建設兵團十師黨委副書記、師長、政委，新疆維吾爾自治區北屯市委副書記、市長、市委書記，黑龍江省綏化市委副書記、市長、市委書記，黑龍江省政協黨組成員、副主席等職務上便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。 曲敏1963年6月出生，2023年6月曲敏被查後，有媒體報導稱，他成為二十大後黑龍江「首虎」。 2023年12月7日，中央紀委國家監委網站通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對黑龍江省政協前黨組成員、副主席曲敏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。 經查，曲敏喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮品禮金，利用職權為他人謀取利益，其親屬收受財物；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。 曲敏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依有關規定，決定給予曲敏開除黨籍處分；開除公職處分；終止其黑龍江省第十三次党代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。