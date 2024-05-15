Google I／O 2024開發者大會 重點一次看

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Google I/O 2024開發者大會在台灣時間15日凌晨1點（美西時間5月14日上午10點）登場，會中展示一系列全新人工智慧（AI）商品，包含新的搜尋引擎及聊天功能以及針對雲端客戶的AI硬體。整場大會聚焦AI，顯示出與OpenAI等對手競爭的野心，以下為幾個重大更新。

AI搜尋引擎

Google在自家搜尋引擎中推出AI Overviews，據稱能快速整理複雜的搜尋問題。比方說，若用戶搜尋清潔皮靴的最佳方式，AI Overviews將會在結果頁面最上方顯示，下方接著自搜尋結果中整理出來的清潔步驟。

Google指出，未來計劃直接在搜尋功能中推出「助理型計畫功能」，用戶如果搜尋「給我三天份的多人簡易備餐菜單」，便可以直接得到一系列菜單。

同時，Google也希望在AI工具中提供多模態（Multimodality）功能，並表示將開始測試以錄製影片的方式問問題，再上傳影片、並要求搜尋引擎回答。再一個示範中，Google展示出一位用戶拿著壞掉的黑膠播放機並詢問機器壞掉的原因，Google Search便找出該黑膠播放機的機型，並建議可能是未正確擺放導致故障。

AI助理Project Astra

Project Astra是Google最新的AI助理，由Google的DeepMind AI單位打造。Project Astra目前仍是原型，但可以想像成Google希望做出的是電影《鋼鐵人》中的AI 助理Jarvis。

在示範影片中，Project Astra能幫用戶記得眼鏡放在哪裡、檢查程式碼，當影片畫面拍到一顆喇叭時，Project Astra也能判斷是喇叭正在發出聲音。Google指出，真正有用的聊天機器人需要讓用戶能自然地說話，且不須停頓。

https://www.youtube.com/embed/nXVvvRhiGjI?si=y5aeigPiFmpRHreg

該示範影片為即時播放，展示出的功能類似OpenAI在周一（13日）時發表的GPT-4o對話功能類似。Google執行長執行長皮查（Sundar Pichai）表示，希望今年下半年能在Gemini中推出Project Astra。

Gemini AI

在本次大會上，Google推出全新Gemini 1.5 Pro，其AI模型能處理更多數據，比方說能將概述用戶上傳的1,500頁文字檔，另外還有為較小型任務設計的Gemini 1.5 Flash AI模型，能夠快速總結對話內容、配圖說或是從大型檔案中抓取數據。

Google執行長執行長皮查更點出Gemini在翻譯上的更新，補充說明Gemini可供全球35個語言的用戶使用。在Gmail中，Gemini可以分析信件夾帶的PDF檔及影片，並歸納出簡短的說明。皮查表示，如果用戶因度假而錯過一封有很長內容的電子郵件，Gemini便能概述內容。

Google指出，Gemini很快便會取代Android 手機上的Google助理，暗示Gemini未來將成為蘋果（Apple）手機Siri的一大勁敵。

Google Veo與Imagen 3

Veo為Google最新推出的影片生成模型，Imagen 3則是高品質文字生成圖片模型，號稱圖片寫實且奇怪的細節較先前的模型減少。Veo 及Imagen 3這兩項工具將會在周一時（20日）於Vertex AI上開放部分用戶使用。Vertex AI是Google的機器學習平台，能讓開發者訓練及部屬AI應用程式。