房市去庫存？外媒：陸中央擬促地方吸收未售屋庫存

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中共中央政治局會議上月底提出研究房市去庫存，外媒報導大陸國務院正向幾個省份和政府機構徵求初步意見，或要求地方購買數百萬套未售出的存量房來處理庫存過高難題，透過地方國企從國家銀行提供的貸款，以大幅折扣的價格從陷入困境的開發商手中購買未售出的房屋，其中許多房屋將轉換為可負擔房屋。

目前大陸未售房屋庫存處於8年高位，天風證券估計，政府需要至少7兆元（人民幣，下同），相當於今年大陸預算赤字的78％，才能在18個月內吸收這些庫存。

而據彭博引述匿名消息指出，大陸國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。目前有關方案或考慮由國有銀行提供貸款資金，支持地方國企以較大折扣價格，從陷入困境的開發商手中收購存量房產。雖然北京此前已經嘗試了數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量住房，但這個最新計畫的預期規模將大得多。

消息人士更稱，大陸官方仍在討論計劃細節和可行性，如果中央領導人決定推進，可能需要幾個月才能有最終確定。

另外觀察部分大陸城市近期已有先導計劃以國資解決高庫存問題。根據《經濟觀察報》1月報導指出，青島和福州等地已開始使用人行統籌的專門貸款機制，融資購買公寓。但根據人行最新數據顯示，截至3月，今年此項計劃僅發放20億元，顯示銀行和地方政府對此持謹慎態度。

而從上月底中共中央政治局表態研究房市去庫存後，多個主要城市解除限購措施，多家大陸中型房企股價暴升。不過，依然有部分房企預告無法支付債務、銷售低迷。今年前4個月大陸百強房企的累計銷售額為1兆914億元，較上年同期下降46.8％。