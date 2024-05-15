黃循財今晚就職新加坡總理 在野黨發文祝賀

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新加坡候任總理黃循財將於今天（15日）晚間宣誓就職。新加坡國會兩個在野黨15日上午9時先後在社交媒體發文向黃循財表示祝賀，以及感謝卸任總理李顯龍過去這些年為國服務所做出的貢獻。

《聯合早報》報導，新加坡國會在野黨領袖、工人黨秘書長畢丹星在臉書發文說，黃循財在政治較量加劇的時代接掌國家領導權，選民期待在公共政策上有更高的透明度和發言權。他代表工人黨祝願新任總理黃循財在新崗位上一切順利。在黃總理的領導下，工人黨將繼續履行我們的立法職責，推進新加坡和新加坡人的利益。工人黨要感謝李顯龍多年來服務與領導國家，包括出任第三任總理的20年。

畢丹星還說：我國前方的路充滿挑戰，有更不確定和難以預測的外部環境，以及國內重要的世代變遷。當選的在野黨議員在國會發出更多元的聲音，可以是應對這些挑戰時政治上重要的穩定器、力量的泉源，以及展現對國家和人民的信心。

新加坡在野黨、前進黨秘書長潘群勤當天則在題為《新總理、新起點》的臉書發文中，同樣對李總理過去20年出任總理時的貢獻表示感謝；潘群勤也祝賀稱，在新加坡邁入新的起點，在新的可能性出現之際，我們對新加坡第四任總理黃循財先生表示最熱烈的祝賀，並祝願他在肩負新職責時一切順利。前進黨期待在國家建設中發揮積極作用，並與其他政黨一起，共同塑造政治決策。