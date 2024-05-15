婚宴集團御頂慘虧5年，前台鋼大將卻低接吃下…過往重整戰功不斷，「餐飲門外漢」這次如何贏？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

曾一手帶領台鋼集團旗下久陽精密、榮福轉虧為盈的孫正強，去年拿下本土宴會、台菜餐廳集團御頂國際經營權，他要如何帶領連續5年虧損的公司轉型？

一身筆挺西裝，說起話來有條不紊，眼前身高188公分的男子，是現年54歲的御頂國際董事長孫正強。

2023年，由他領軍成立的正豐資本私募基金，以2.34億元新台幣買下御頂32％股權，並於同年8月取得經營權。

攤開御頂財報，過去五年，御頂連年虧損，最慘的2021年，每股盈餘（EPS）甚至負6.64元。外界好奇，作為一個餐飲門外漢，孫正強要怎麼經營御頂？

「我們是逢低買進！」孫正強一語道破自己入股投資的起心動念，語氣裡透著十足自信，「到目前為止不錯，今年第一季已經轉虧為盈，EPS是0.28元。」

這不是孫正強第一次以逢低買進的方式取得公司經營權。過去，虧損嚴重的久陽精密、榮福，也都曾在他手中轉虧為盈。

「我每個接手的公司都是非常慘烈的案子。」孫正強舉例，自己20147年接下台鋼集團旗下久陽董事長之前，公司才剛減資9成，虧損嚴重，但經過調整後，2022年，久陽在他任內交出EPS逾3元的成績單。

累積了豐富的企業重整經驗，去年，他離開台鋼集團，和友人共同成立正豐資本私募基金。而因為疫情備受衝擊的御頂國際，就成了孫正強自立門戶後首個大展拳腳的機會。

他分析，過去御頂兩大營收來源，分別是專做婚宴市場的晶宴會館，和位在台北一○一86樓的頂鮮台南擔仔麵。前者因結婚率低和疫情因素，業績大幅衰退，後者則少了陸客消費挹注，只能黯然退場。

「大環境不好的時候，也有人能賺錢。」看在孫正強眼中，沒有跟著市場趨勢調整營運模式，才是御頂虧損的最大關鍵。「參與之後才發現，公司有陣子根本沒在開會，螺絲鬆了！」

孫正強認為，婚宴固然是衰退市場，但餐飲不會消失，只要能降低宴會比重，就有機會降低虧損並轉型。

御頂轉型的第一步，是盤點旗下據點和資源，改裝部分場地，成立連鎖品牌「晶粵軒烤鴨」。原來，晶宴在全台雖有7處據點，但只有新竹館和台北民生館每年仍可靠大型婚宴或宴會獲利。

他思考，晶宴本身就有廚藝團隊，若能運用既有資源改裝成餐廳，應能增加消費者造訪頻次，攤提場地的租金和人事成本。「那麼大的場館擺在那邊就是固定開銷，連鎖餐飲不見得能賺很多錢，但能長久，」他直言。

舉例來說，中和館因鄰近工業區，交通相對不便利，一直不是消費者舉辦婚宴的首選，但晶粵軒開幕後，由於價格有競爭力，吸引不少商務客上門，預估今年就有機會損益兩平。而御頂也趁勝追擊，在桃園館、台北市的民權館陸續開出兩個據點，加快展店腳步。閱讀全文…

文／陳葦庭

你可能也會感興趣》

月領18600元和一次領老年給付180萬哪個好？勞退、勞保年金我能領多少，請領條件、算式一次看

「這工作說穿就是狗」80歲社區管理員月領24K告白：勞退不夠用...被住戶羞辱總比被生活羞辱好

00940就要換股，存股族提前倒貨！這檔被點名剔除慘殺跌停...施昇輝：爬不上10元，2種人最好先賣

新加坡新總理上任／李顯龍交棒黃循財，新加坡的進行式以及未來式，都是這兩大關鍵字

忍一忍就過了，中年後何必離婚？分手也是生命禮物，放生對方，才能放自己自由