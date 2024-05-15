喝得到雲朵的啤酒創風潮！艾丁格攜手家樂福推出多元小麥啤酒系列

因應德國的乾杯習慣為互敲杯底，在乾杯時促使沉澱的酵母再次飄起，讓品飲過程成為視覺和味覺的雙重享受，已成為小麥啤酒行家的飲酒儀式。來自德國的「艾丁格啤酒」與全台65間「家樂福量販店」，特別攜手打造「艾丁格小麥啤酒行家專區」，即日（5/15）起供應5款不同特色的艾丁格小麥啤酒系列，消費者可以自由選購艾丁格 500 ml瓶裝系列啤酒，只要單筆消費滿389元，即可無限次兌換從德國進口的艾丁格雲朵杯一只，親身體驗艾丁格小麥啤酒獨特的魅力，享受德國家傳釀造工藝帶來的非凡口感。讓您在家就可品味滿滿的儀式感。

艾丁格跨越138年家族獨立經營，以正統德國巴伐利釀造工法，堅持只釀造德式小麥啤酒，嚴謹的標準釀造高品質的小麥啤酒，標誌性綿密而細緻的「雲朵泡沫」，使艾丁格小麥啤酒獨樹一幟，飲用艾丁格小麥啤酒，搭配品牌專屬「雲朵杯」，輕易喚醒品飲啤酒的儀式感，長型開口式設計，支撐起絲綢般綿密的啤酒泡沫，將帶來多重香氣與新鮮的口感樂趣。

業者表示，近年來由於消費者對生活品味的重視與追求，連帶對於啤酒風味及品質更趨於講究，重質不重量為目前啤酒飲用的趨勢，艾丁格嚴謹的標準釀造高品質的小麥啤酒，每一滴都是傳承卓越的品質及釀酒哲學。標誌性綿密而細緻的「雲朵泡沫」，使艾丁格小麥啤酒獨樹一幟，與一般啤酒不同的是除大麥外，艾丁格添加50%以上高比例小麥釀造、使用上層發酵工法及耗工費時的瓶中二次發酵法，裝瓶時無經過加熱殺菌，於裝瓶前再一次加入新鮮麥芽汁與酵母 ，使其在瓶中進行28天的瓶中二次發酵，讓艾丁格小麥白啤酒帶有淡雅清新的果香、麥桿香、蜂蜜與香草氣息外，更帶有綿密如同雲朵般柔順的泡沫，每一口啤酒都充滿了新鮮感和生命力，口感上艾丁格遵循德國純酒令釀製，具有豐富而扎實的酒體，高含量的麥芽和全天然成分的堅持，使其風味層次豐富，如同絲緞般滑過舌尖，彷彿是一場口感的盛宴，給予深刻的滿足感，享有「全世界最受歡迎的小麥啤酒」美譽，堪稱「小麥啤酒行家」。

這次艾丁格攜手家樂福一口氣推出5款「艾丁格小麥啤酒」提供消費者多元化的選擇，滿足對小麥啤酒的味蕾想像，喜歡帶有果香和花香的啤酒，首推兩款口感輕盈深受消費者喜愛的「艾丁格小麥白啤酒」和「艾丁格小麥水晶啤酒」，「艾丁格小麥白啤酒」散發出獨特的細緻果香，選用50%以上的發芽小麥，每一口都喝的到小麥賦予的微甜感。「艾丁格小麥水晶啤酒」口感最為輕盈，色澤如水晶般晶瑩剔透，天然發酵的氣泡有著碳酸感，平衡麥芽香調與花香融為一體。

而喜歡濃郁麥香與厚實口感的消費者，則不容錯過選用大麥與小麥做搭配，成就多層次口感的「艾丁格小麥黑啤酒」和「艾丁格典藏白啤酒」，「艾丁格小麥黑啤酒」加入烘焙焦香麥芽及特選啤酒花來釀造，保有黑啤酒厚實馥郁口感，但與一般苦澀的黑啤完全不同，因同時加入小麥釀製，每一口都帶有回甘風味。「艾丁格典藏白啤酒」則是沿用艾丁格釀酒廠創立時的首款酒譜進行釀製，傳遞濃郁的麥芽香氣與新鮮酵母滋味，發揮了典型小麥啤酒中成熟香蕉和丁香氣息，相較於其他四款酒精濃度最低。另外全新登陸（家樂福獨家販售），稍高酒精濃度的「艾丁格小麥勃克啤酒」，添加焦香麥芽進行釀製，呈現咖啡色澤，品嚐起來濃醇不甜膩，帶出葡萄、乾燥果實的韻味及咖啡豆飽滿馥郁的香氣，適合做為開胃酒款搭配BBQ餐點一同享用。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)