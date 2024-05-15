淨零碳排 林伯豐：核電占比30％、碳費每噸不逾百元

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三三會理事長林伯豐提出淨零碳排、碳費徵收的看法，包含核電占比達30％、初期碳費不超過每噸100元、以及自主減量計畫及指定目標應有彈性設計，建議可由業者採2017至2023年任選3年的平均值。

林伯豐指出，環境部預《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》以及《碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標》。

林伯豐指出，最重要的是要重新檢討能源政策，延役核電廠，及運用新一代安全的核能技術興建新的核電廠，例如芬蘭興建的OL3新型核電廠，核電占比應達30％，以達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

其次，減碳是全民責任，不應將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費也應共同承擔。

另外，子法規內明訂的自主減量計畫、指定目標、優惠費率、高碳洩漏風險產業的認定，以及減量額度扣抵等，應以台灣各個產業實際減碳經驗訂定。

台灣應該徵收多少碳費，林伯豐指出，應實質考慮台灣的現況，以及亞洲鄰近國家，建議初期每噸不超過新台幣100元，並建立分階段調整機制。

碳費徵收應考量公平性，建議在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討貨物稅。自主減量計畫及指定目標應有彈性設計，建議可由業者採2017至2023年任選3年的平均值。