法國武裝劫囚致獄警2死3傷 總統馬克宏發聲

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法國北部厄爾省一個高速公路收費站於當地時間14日發生武裝人員襲擊囚車事件，造成2名獄警死亡，另有3人重傷。

據法國媒體報導，法國當地時間14日上午11時左右，一群武裝人員在收費站襲擊了一輛囚車，並搶走囚車上押運的一名囚犯。當時囚車正將該名囚犯從法庭運送到附近監獄。

法國檢方說，囚車行經收費站時，一輛寶獅（Peugeot）贓車迎面撞上囚車，還有一輛奧迪（Audi）跟在囚車後面，兩名槍手從車上朝囚車車隊的兩輛車開火。當地時間14日晚上，法國警方已找到這兩輛車，但已被犯案者燒燬。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）表示，這是自1992年以來法國監獄工作人員首次在工作中死亡。我們將盡一切努力找到犯下這一令人髮指的罪行的肇事者。這些人的生命對他們來說毫無意義。他們將被逮捕。他們將受到審判。他們將因其所犯下的罪行而受到懲罰。

法新及路透報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說，這起事件造成一名 52歲警官和34歲警官在襲擊中雙雙喪生，而他們的同事，一名48歲、一名52 歲和一名55歲警官均受傷。1人在醫院處於生死關頭；另有兩人在加護病房接受治療。

貝庫歐說，逃逸囚犯是1994年出生的阿姆拉（Mohamed Amra），他上週遭判加重搶劫罪成立，並在一樁綁架致死案中被起訴；一名熟知相關案件的消息人士說，阿姆拉涉嫌參與毒品走私和下令黑幫殺人。

法國總統馬克宏在社交媒體「Ｘ」上表示，襲擊事件讓所有人「感到震驚」，政府正盡一切努力尋找襲擊者，以伸張正義；法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，已動員數百名警力和憲兵加入搜捕行動。