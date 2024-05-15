列車行經青埔社區音量超標 高鐵公司：期限內提改善計畫

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桃園市青埔地區有高鐵、機場捷運等大眾軌道運輸，其中高鐵北路住宅多，居民反映高鐵列車行經時噪音過大，市府環保局曾前往監測，平均最大音量已超過噪音管制相關規定，高鐵公司則說，將於期限內提出改善計畫。

市議員彭俊豪接獲陳情，位於高鐵北路二段的社區反映，高鐵列車行經時聲音過大，尤其青埔地區較為空曠，入夜之後列車噪音特別明顯，環保局與高鐵公司曾在去年10月16日及17日一起赴現場監測列車行經分貝數，平均最大音量監測結果為87.2分貝，監測結果超過「陸上運輸系統噪音管制標準」第7條規定，要求高鐵公司盡速改善，還給居民應有的生活品質。

環保局表示，社區反應中壢區高鐵北路二段前高速鐵路噪音，當地為第3類噪音管制區，其早、晚間管制標準為70分貝，日間為75分貝，夜間為65分貝，平均最大音量為85分貝。

環保局說，位於高鐵北路社區曾在去年10月進行連續24小時監測，平均最大音量監測結果為87.2分貝，已超出標準2.2分貝，通知高鐵公司監測結果並請其陳述意見後，在今年1月18日依據《噪音管制法》第14條通知限期改善，高鐵公司應於7月17日前提出改善計畫，期限內若未提送，將依法處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

高鐵公司則說，會在期限內提出噪音改善計畫，初步朝設置隔音牆方式改善降噪，而計畫書待環保局審核後，才會開始後續的規畫設計與施工作業。