頭份四月八重頭戲來了！青年爐主創意供桌賽15日登場

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2024頭份四月八的重頭戲，媽祖遶境從14日起跑，15日上午媽祖遶境隊伍親臨市公所及市代會，頭份市公所特別舉辦「青年爐主創意供桌大賽」，吸引頭份市12所小學同學報名參加，利用創意「五牲供品」來迎接媽祖，經過評審，頭份市永貞國小的創意供品獲得金獎，讓小朋友親自參與地方民俗活動。

頭份市公所表示，由於頭份市進步快速，四月八的氣氛不像以前熱絡，許多鄉親已淡忘迎接媽祖遶境的習俗，頭份市公所為了在地文化，設計「校園青年爐主創意供桌比賽」，從國小開始紮根結合鄉土教學，讓頭份在地學子認識四月八。

15日上午一早頭份市公所前廣場，就見到頭份市12所小學師生們，用糖果、手作創意展現出客家人迎神的五牲供品，根據地方耆老解釋，由於媽祖的神階是天后，必須用五牲大禮才能展現敬意，這也是早期頭份四月八，必須準備五牲中的豬雞魚鴨果菜等料理，才能在家中擺桌宴客的由來。

12所小學並推出小小青年爐主，呈現各種創意供桌，有的用乖乖排列組合，有的用美術加軟糖表現，有的則是利用水果排成雞鴨，展現多樣化創意，但不離五牲迎媽祖的迎神內涵。

主辦單位也邀來民俗耆老鍾椿煇、頭份在地慶典司儀徐沐蘭，以及聯合大學文化創意系助理教授熊子扉擔任評審，選出創意供桌的名次。結果金獎由永貞國小獨得，獲得6000元獎金，銀質獎則是由尖山國小及建國國小等2所學校奪得，各獲得5000元獎金，銅質獎則是由六合國小、信義國小及后庄國小等3所學校獲得，每校各獲得3000元獎金，另文化傳承獎由新興國小及頭份國小等二校獲得，媽祖精神獎由斗煥國小及僑善國小二校獲得，最具創意獎由蟠桃國小及信德國小等二校獲得，都分別帶回2千元獎金。

上午，四月八遶境隊伍及媽祖鑾轎抵達頭份市公所，擔任今年四月八遶境總爐主的頭份市長羅雪珠，與永貞宮主委張淑芬，也在媽祖鑾轎前，與市代會主席温宜靜及多位代表，共同為12所的國小青年爐主代表，披上青年爐主肩帶，象徵文化傳承，四月八文化永遠傳續，氣氛溫馨且讓人感動，全場共同祈求頭份平安，合境平安。

頭份市長羅雪珠表示，市公所在兩年前提出青年爐主設計，讓高中同學以文化之旅方式認識四月八，也設計桌遊呈現媽祖遶境頭份的故事，今年則是落實到全部國小，讓小小頭份鄉親擔任校園青年爐主，相信這樣的設計能讓四月八的意義根植校園，落實到小小頭份人，讓四月八的文化意義，深植頭份民心。