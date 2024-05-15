白易弘｜指數再創高 台積引領AI趨勢再起

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15日加權指數上漲 161.36 點（0.77％） 收 21,147.21 點，成交金額 4,892.53 億元‵。加權指數週三（15日）由台積電（2330）跳空開高帶動指數直接站上 21,000，加權指數自三周前成功在季線附近收腳V轉上攻至今日再創新高，各類族群皆有所表現，金融類股指數與營建類股股指數更是迭創新高，此為資產的通脹現象，預估520之前指數有望在 21,000之上狹幅震盪，長線產業趨勢族群可關注AI伺服器組裝廠輝達GB200合作廠商。短線題材股則可留意AI伺服器散熱族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增紅棒，MACD正值擴散，日KD則在向上黃金交叉後延續多方走勢。

選股方向，留意輝達GB200合作廠商與AI散熱族群。

1.勤誠（8210）

勤誠第一季EPS為3.03元，優於市場預期，主要是第一季認列模具收入，使營業利益率優於預期。勤誠下半年預計有數個AI專案進入量產，帶動2024～2025年營收與獲利成長，勤誠經營管理階層正向看待營運前景。展望2025年除了輝達下一代GPU（B100／B200高U數機殼），供貨單價提升，持續貢獻營收外，新供貨的GB200機殼亦將為營收額外動能。

2.奇鋐（3017）

奇鋐首季營收與毛利率均合乎預期，且考慮到傳統淡季因素，首季應就是奇鋐的全年低點。奇鋐計畫依客戶狀況將水冷板總產能增加至月產265K，預估奇鋐未來水冷散熱營收貢獻可望從80億元上升至130億元左右，有效滿足未來輝達伺服器散熱需求。

明（16）日觀盤重點：

1.加權指數多空強弱為5日均線跌破則轉弱。

2.電子股成交比重能否維持在六成。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。