吳澤成將發新書「解密」難題 曝卸任後回宜蘭

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520後不少首長即將卸任。行政院政委、工程會主委吳澤成15日透露，卸任後將回宜蘭休息。此外，他也將發行新書，向外界「解密」如何克服難題，而前行政院長蘇貞昌也親自為他寫序。

對於即將卸任，吳澤成表示，第一次擔任工程會主委是民國95年到97年，第二任是106年到現在，兩任加起來合計9年，而工程會成立29年，等於自己佔了3分之1。

吳澤成說，任內建立制度跟協調追蹤管制，隨時隨刻看到狀況就檢討跟精進，發現問題就改善，從源頭、法律制度馬上精進，因此每一件事都馬上完成，相信將來還是一樣。

至於克服哪件事情最印象深刻？吳澤成說，「每件都是高難度」、「如果沒有蘇貞昌也不會找他」。他舉「班班有冷氣」為例，看起來跟工程會沒關係，但提供採購策略很重要，要思考怎麼樣採購才是有效率，那麼多冷氣，從中央到學校，用哪個家長也有意見，廠牌也很多，所以採購策略很重要，用各縣市統一發包、城鄉統一發包。

此外，吳澤成說，讓用的人自己選廠牌，就不會怪說不好用，因為是自己選的；再來讓每個廠牌都有機會，因此創下複數決標，讓每個廠商都可以，如果價格比較低就送維護費用，做出配套方式，讓用的人自己去想喜歡什麼廠牌跟服務，最後大家都沒有意見，顯示採購策略很重要。

至於卸任後的規劃，吳澤成認為「應該可以回宜蘭休息了吧？」。未盡之事的部分，他則說工程會很多事情要持續，像是河川揚塵不能終止，儘管因為有效果，費用會愈來愈少，但不能斷掉；另橋樑維護、公共安全、品質管理、發包安全法律等，都要持續下去。

談到新書即將要出版，吳澤成透露解決問題很重要，任何問題都必須去了解狀況，從源頭找到病因，對症下藥，沒有對準重點會事倍功半。他舉生雞糞蒼蠅很多的源頭是雞廠，就從源頭管理，要農業部門要求，就斷掉蒼蠅問題；缺工缺料也是從源頭去盯砂石，用功夫下去。

吳澤成再次強調，各部會要同心協力，從源頭下手，找出原因。對症下藥、用對方法，是千篇一律的解方，然後融會貫通很重要。