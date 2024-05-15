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金正恩視察兵工廠還「試駕」火箭炮車 韓媒：或為向俄羅斯推銷

  • 中時即時 張國威
北韓領導人金正恩14日視察戰術飛彈系統。取自朝中社
北韓領導人金正恩14日視察戰術飛彈系統。取自朝中社

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北韓領導人金正恩於14日對飛彈聯合部隊將部署的戰術飛彈武器系統進行視查。韓聯社報導15日報導，分析認為，金正恩近日走訪多家兵工廠或是為了對俄羅斯推銷武器。

朝中社15日報導，金正恩14日在了解戰術飛彈武器系統時，對第二經濟委員會所屬的軍工企業今年上半年的生產業績表示滿意。金正恩強調，應切實落實今年的軍工生產計劃，推動北韓軍隊備戰工作取得重要突破。報導稱，北韓人民軍西部作戰集團麾下火力襲擊聯合部隊將列裝今年上半年生產的飛彈發射車。

韓聯社報導，金正恩本月多次對軍工單位進行現場指導，檢查武器系統研發工作。他10日檢查240毫米火箭炮系統，觀摩火箭炮試射；11日至12日對第二經濟委員會所屬的多家軍工企業進行現場指導，還試駕火箭炮車，測試新研製的狙擊步槍。

據報導，有分析認為，金正恩近日進行的一系列視察活動意在面向俄羅斯推銷武器。金正恩近日走訪的兵工廠主要生產槍械、彈藥、炮彈、火箭炮等常規武器，而這些被認為是正與烏克蘭打仗的俄羅斯亟需配備的武器。

韓國統一研究院首席研究委員洪珉分析指出，北韓公開常規武器和戰術核武器生產現場，可能是在俄羅斯總統普丁訪問北韓前的前期工作的一環，意在向俄羅斯和中東展示自身的武器量產和供應能力。

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