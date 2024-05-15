獻上最高榮耀 已逝文學家林亨泰獲行政院文化獎

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第43屆「行政院文化獎」得獎名單日前公布，對台灣文學領域的發展與推行有著無數貢獻的彰化已逝文學家林亨泰獲得殊榮。為向林亨泰獻上最高榮耀，彰化縣長王惠美今天前往林亨泰住家頒發表揚狀，由其夫人黃綺雲女士代為受獎，表達最高敬意。

彰化縣長王惠美指出，林亨泰1924年出生於北斗鎮，早期接受日文教育，之後從日文轉換台語創作語言，並創立笠詩社《笠》的詩刊，讓台灣的文學家有互相交流的平台，長期以來對於台灣文學努力不遺餘力，包括閱讀推廣、詩歌朗誦、詩文創作等，對於台灣本土新詩等文學貢獻很大。

林亨泰於去年9月23日去逝，享嵩壽100歲，其女兒是現任國立台灣文學館館長林巾力博士，其妻黃綺雲一生奉獻於教育界。黃綺雲說，林亨泰曾說過靈魂和身體不一樣，期望林亨泰寫的文章、詩句代表著其靈魂意志與精神永存於世，貢獻給社會。

林巾力指出，父親林亨泰身處於跨世代語言，從日文跨到中文，克服語言的障礙，過程雖然艱苦，但也造就文學上的獨一無二的特殊性，作品中運用許多前衛、奇特的語言文字技巧，詩的風格從寫實主義到現代主義，同時也關懷彰化鄉土。

彰化縣文化局表示，林亨泰從學生時期便開始創作，是「跨越語言的一代」詩人，創作以現代詩及論述為主，詩齡超過一甲子，榮後台灣詩獎、台灣新文學貢獻獎、台灣文學牛津獎、國家文藝獎、吳三連獎文學獎等獎項，長期對文學的發展、推行與研究探討奉獻心力，是台灣文學史上重要的資產。