南寶：營收重回成長軌道 研發重心在高效能產品應用半導體、電子產業

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南寶（4766）15日召開法人說明會。南寶認為，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，營收將重回成長軌道。目標維持優於產業的營業利益率，使股東權益報酬率 （ROE）往20％以上邁進。

南寶執行長許明現表示，近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。目前應用在半導體、電子產業的製程用膠市場規模約200億元，發展潛力可期。此外，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

南寶第一季營收49.9億元，年增10.2％，在整體營運效率提升及產品結構優化的效應持續發揮，營業利益率15.4％，較去年同期提升4.3個百分點，創同期新高，淨利7.06億元，EPS5.86元。

許明現指出，今年整體來看客戶需求緩步回溫，將更專注把握各領域成長商機。除在既有的領域穩固產業地位，提升市占率，也希望成長的來源更多元。可應用在半導體、電子產業的製程用膠是我們重點開發的領域之一，也持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。

南寶認為，鞋材接著劑業務目前觀察品牌之間成長動能雖略有差異，然大致庫存水位健康，需求回溫；期待新產品與應用的效應逐漸顯現及取得新訂單下，達成優於產業成長。

工業與其他消費性產業用接著劑客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

建材營收主來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，持續成長。塗料業務已回復成長動能，今年著重在提升獲利表現。