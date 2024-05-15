迎戰生成式AI時代 亞馬遜AWS換人掌舵

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備戰生成式AI時代！亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy） 14日宣布現任雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）執行長賽利普斯基（Adam Selipsky）將離職，並將由公司老將賈曼（Matt Garman）接替掌舵。

賈西在給員工的內部信表示，賽利普斯基將於6/3結束為期三年的任期並離職。今年57歲的賽利普斯基在AWS服務14年，並帶領事業體快速成長，並從上任前一年的454億美元銷售額，翻倍至2023年的908億美元。

賈西表示，塞利普斯基的任期注定是短暫的，這是他們的共識，塞利普斯基任職期間的其中一個重點是培養下一代的領導利，並感謝他在近幾年推動AWS的業務發展同時，也培養了領導團隊。

賽利普斯基的接任者賈曼是現任的銷售、行銷和全球服務副總裁，並將於6/3起接任亞馬遜雲端運算部門，事實上，過去就有分析師認為賈曼式AWS執行長的熱門人選。48歲的賈曼過去長期擔任AWS的工程師，也曾是首位產品經理，並陸續接手運算服務、領導銷售與行銷團隊。

業內認為，這項人事變動恐對亞馬遜發展產生重大影響。AWS的利潤占比達到亞馬遜整體的三分之二。 去年，AWS的年營收更是超過900億美元，規模比許多獨立公司還要大。

面對來自Google、微軟的激烈競爭，亞馬遜AWS也處在生成式AI發展的關鍵時刻，該公司陸續推出新的工具與解決方案，希望能成為下一波浪潮的贏家。