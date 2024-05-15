藍營提公糧收購價提高8元逕付二讀 陳駿季：不認同

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目前公糧收購價格為每公斤26元，已13年沒調漲，國民黨團建議提升為每公斤34元，該案逕付二讀，1月內召開朝野協商。對此，農業部代理部長陳駿季表示，基本上不認同，強調提高民間自營糧的產地價格，才能真正確保稻農收入，提高公糧價格不是最好辦法。

根據農業部今年度第1期公糧稻穀收購價格，目前計畫收購價格每公斤26元、輔導收購每公斤23元、餘糧收購21.6元，公糧收購價格最近一次調漲為2011年，當時調整幅度為公糧收購每公斤增3元，並提高烘乾費2元。

國民黨黨團總召傅崐萁提案建請農業部，將公糧收購價格從每公斤26元調整至34元，將交付黨團協商，多位立委今天都在立法院經濟委員會關切農業部針對公糧收購價格提高態度。

國民黨立委張嘉郡追問，農業部是否同意公糧收購價格每公斤調高8元？農業部代理部長陳駿季直言「基本上不認同」，針對民眾黨立委張啟楷稱聽聞行政部門欲將每公斤價格上漲3元，他表示「完全沒這消息」。

陳駿季強調，農業部支持確保、提高稻農收益，但提高公糧價格只是維護稻農所得的其中一種手段，不是最好的辦法，因為依照過去經驗，公糧收購價格2011年調高2元，當年度確實提高農民收益，卻也使得更多農民種水稻，讓市面糧價降低，長遠來看，農民收益不見得能維持。

陳駿季表示，公糧僅佔所有稻米30％，70％是民間自營糧收購，如何提高民間自營糧的產地價格，才能真正確保稻農收入，農業部已規畫相關政策，1周內可提供給立法院。

張嘉郡批評，物價飛漲，鄉親都期盼公糧跟著調整，農業部竟不支持；張啟楷則表示，公糧價格13年沒有調升，近年物價已上漲15％，肥料、農藥上漲25％，基本工資更漲了53％，公糧收購價格上漲5元不過分，1個月內將召開黨團協商，農業部切勿一毛不拔。