台股多方可期 CoWoS設備值得關注

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投組表現：

燿華（2367）表現最佳：低軌衛星需求持續成長，量價齊揚持續看好

台南（1473）表現最差：創高後量縮整理，後市看好

盤勢預測：

台股震盪留上影線，終場上漲161.36點，收在21,147.21點，成交量4,892.53億。類股方面，金融類股表現最佳，漲幅1.59％，航運類股表現最差，跌幅1.57％。權值股方面，台積電上漲14元，漲幅1.7％，收在839元；聯發科維持平盤，收在1,155元。

展望後市，加權指數再創高，現階段沿著5日均線上攻，無須預測高點，且本周月均線即將翻揚向上，對多方有正面幫助。櫃買指數回測大量低點支撐，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，轉往航運類股，但從過去重電、資產營建類股可觀察出，當資金過度集中在某一產業後，要格外注意資金移轉的後座力。現階段持股不宜過久，應短進短出有賺就走。另外，電子資金已逐漸回流到電子股，首選族群關注CoWoS設備像是牧德、德律、群翊。6／4即將迎來台北國際電腦展，相關的一些標的是可以留意的。

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，受惠投信買盤，股價維持高姿態整理

復盛應用（6670）表現最差，短線漲多拉回，股價回測5日線支撐

盤勢預測：

周三台股發動軋空行情，台積電開盤跳空大漲創下844元的歷史新高，搭配盤中金融股助攻，一度大漲323點創下21,308點的歷史新高，但尾盤因市場提前獲利出場收斂漲幅，但仍收在21,147點的歷史收盤新高。

周三台股電子股回歸主流，成交比重一度高達70％以上，除台積電與高價股領軍外，機器人、矽光子與矽智財全面轉強，所羅門、世芯-KY、上銓強勢表態，搭配AI伺服器如緯穎與緯創大漲助攻，是電子股量能回溫的關鍵。傳產族群則由航運族群領跌，長榮第一季獲利不如預期股價重挫，搭配航運期貨報價回跌，整體航運族群走勢相對疲弱。

周四台股觀察美國CPI數據美股反應，以及廣達法說會後AI族群走勢。電子股則觀察AI PC、矽智財、機器人、矽光子與伺服器族群。族群留意航運股反彈力道，軍工、生技、綠能、觀光與車用各擁題材，但重點在於電子不可過度吸金。

投組表現：

德律（3030）表現最佳，股價強勢亮燈鎖漲停板再創歷史新高， 4月自結每股獲利0.85元，累計1至4月每股獲利2.78元，年增逾1倍

長榮航（2618）表現最差，旅遊暢望客運有望一路成長至第四季旺季，而貨運在第二季配合電子產業需求調整運力，將為公司帶在正面效益

盤勢預測：

周三生產者物價指數(PPI)超過市場預期，凸顯出通膨的頑強，聯準會主席鮑爾表示，打壓通膨需要更多耐心且利率維持高水位需更長時間，但目前不會升息，美四大指數全面收紅，權王台積電創新高，推升台股創高21,308點，加權指數終場上161點收21,147點，成交量增至4,892億，電子族群重回主流成交比重升至六成，以中小型為主的OTC指數終場小漲0.4點收248.35點成交量增至1,014億，權重股持續上攻，後續將為中小型股創造上漲空間。

周三鮑爾稱不升息，公債殖利率應聲下跌，航運族群連漲多日今拉回休整，金融族群獲利豐且現金殖利率高於預期，金融指數創歷史新高，光學鏡頭、AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、機穀、矽光子概念、IC設計、安控族群、工具機族群、IC零組件通路、車電相關族群、軍工概念、觀光餐旅、電競及遊戲族群等順勢上攻。政策作多營建營造、重電及電線電纜族群等盤中出現轉強機會。

周四聯準會(Fed)參考重要通膨數據(CPI)預期減緩，降息預期有望升溫，金融族群價量齊揚有望再創歷史高點，觀查AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、機穀、矽光子概念、IC設計是否持續上攻，光學鏡頭、IC零組件通路、車電相關族群、軍工概念、觀光餐旅、電競及遊戲族群等能否續強，留意政策作多營建營造漲勢能否擴散至重電及電線電纜族群。

投組表現：

燿華（2367）表現最佳，營收成長正向激勵，股價沿均線上漲

耿鼎（1524）表現最差，突破區間後回測月均線

盤勢預測：

周三台積電(2330)開盤跳空上漲帶動加權指數直接越過21,000點，全場拉高一度至21,308點隨即獲利了結賣壓湧現，尾盤在台指月期權壓低結算下漲幅收斂，電子股成交比重回升至60％以下，營建股成交比重降至往常比重有利止穩，航運成交比重亦有所收斂，航運三雄(長榮、陽明、萬海)短線漲多休息，台積電(2330)與鴻海(2317)持續吸金，收盤站穩在21,000之上，電子族群逐漸重回主流，資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜，短線可留意AI伺服器與第一季季報佳個股。

周四指數在衝過前高後容易陷入狹幅震盪，主攻部隊的電子族群有效恢復成交比重在六成之上，有利指數持續上攻，未來只要台積電(2330)維持盤整而鴻海(2317)等AI伺服器組裝族群再發力上攻，指數即可維持沿著5日均線上漲格局。營建族群多數呈現量縮在均線附近修整格局。未來有賴AI伺服器族群回復人氣帶領指數再創高峰，持有的建議續抱。近期則留意四月營收佳個股拉回均線附近守穩的買點。