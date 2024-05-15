資誠最新消費者報告 仍有3成擔心通膨風險

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PwC發布最新的2024消費者之聲調查，結果顯示仍有31％消費者認為通膨是其所在國家或地區的頭號風險，更有62％消費者認為支出漲幅最顯著的品項是食品雜貨。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，調查顯示全球消費者仍深刻感受到通貨膨脹和生活必需品價格上漲的壓力，但即使如此，消費者仍然優先考慮永續商品，並願意為永續商品支付溢價。

根據該調查，85％受訪者表示在日常生活中感受到氣候變遷的衝擊。46％受訪者表示願意購買更符合永續的商品，消費者採取的個人行動包括購物前更深思熟慮以縮減消費（43％）、改變飲食習慣（32％）、減少或以不同方式旅行（31％）、考慮購買電動車（24％）等。

有8成消費者表示，願意為永續生產的商品支付更多價格。價格溢價方面，部分消費者願意為符合特定環境標準的商品平均多付9.7％的價格，包括在地生產、由回收或環保材料製成、由碳足跡較低的供應鏈生產等。

同時，受通貨膨脹、總體經濟波動和生活成本攀升等因素影響，消費者更加重視產品性價比，價格並非唯一考量因素，而是選擇物有所值的產品。

盧志浩建議，企業若要開拓和維持消費族群，就必須在消費者的負擔能力和環境影響間取得平衡。企業亦需要提升數位互動與物流服務，以因應越來越多消費者直接自社群媒體購買商品的趨勢。

今年調查也顯示，社群媒體成為品牌知名度與消費的主要來源，46％受訪者直接透過社群媒體購買商品，大幅高於2019年的21％。

67％受訪者透過社群媒體發掘新品牌，70％受訪者在購買前會在社群媒體尋找評論以評判聲譽。社群網紅或意見領袖（KOL）持續帶動銷量，41％受訪者表示名人會影響他們的購買意向。

雖然社群平台正在塑造消費者的習慣，但也引發擔憂。83％受訪者表示確保個人資料安全是贏得信任的關鍵因素，80％受訪者期待商家確保其個資受到妥善保護。