黑松打造首支美顏系保健品 銅板價爽享青春3元素

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美容保養議題一直是時下熱門話題，許多人會選擇補充膠原蛋白來提升氣色，為滿足消費者在美容保養上的需求，黑松公司旗下「黑松生技H＋」推出首支美容系保健品「黑松蜜桃膠原蛋白」，集結三大元素－膠原蛋白、桃子神經醯胺及燕窩萃取物助力美顏。佳格食品則瞄準孩子成長需求，旗下桂格品牌推出為台灣孩童設計的「優成長素」，5月18、19日於台北市立動物園入口廣場舉辦活動，參加有機會可免費帶走相關商品。

「黑松蜜桃膠原蛋白」嚴選日本百年大廠的專利「PO．OG雙胜肽膠原蛋白」，使用獨特精製技術，將膠原蛋白純化為好吸收的小分子胜肽，且能夠同步降低傳統膠原蛋白的腥味，每包產品更加足5000毫克的膠原蛋白胜肽，並嚴選來自日本水蜜桃之鄉－山梨縣與長野縣水蜜桃所萃取出的「植物神經醯胺（又稱賽洛美）」，標榜有助滋潤，含有豐富燕窩酸的「金絲燕窩萃取物」，則自古就被譽為珍貴的養顏聖品。為歡慶新品登場，即起至5月31日，單盒只要780元，第二件再享7折，平均一包只要33元

桂格則預告5月18、19日將在台北市立動物園入口廣場舉辦「優成長之旅」，爸媽可以帶孩子一起挑戰投籃、趣味問答關卡、互動拍照打卡等豐富遊戲，通通都可以免費參加，還有機會免費獲得桂格優成長素產品、體驗包等小禮物。品牌表示，「優成長素」以蛋白質、脂質與碳水化合物等三大營養素為基礎，添加酪蛋白、濃縮乳清蛋白、大豆蛋白等三重優質蛋白質，再搭配維生素Ａ、Ｄ、K2、鈣等42種關鍵營養素與人體無法自行合成的離胺酸，以及添加日本專利乳酸菌。