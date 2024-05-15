「2024台灣仲夏節」將起跑 邀遊客「觀光暑・樂遊趣」

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交通部觀光署(以下簡稱觀光署)傾力打造臺灣夏季旅遊魅力的全新年度活動「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，今(15)日於臺中車站站前廣場舉辦啟動記者會。走過10個年頭逐步在國內外遊客建立起臺灣的夏季旅遊品牌形象，今年將在夏季旅遊愉悅、輕快心情的氛圍內，融入更多特色元素，以「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」為五大主軸，串聯台灣13個國家風景區和22個縣市政府，自6月1日起正式起跑至9月底，要帶給遊客台灣仲夏時節的好吃、好玩、好好逛的旅遊亮點。

「上山消暑，下海清涼」的行銷主軸，透過全台各地產業跨界合作打造更多吸睛魅力，凝聚5大話題：1：「粽香話龍舟」：在今年夏季時分共有15場龍舟賽式在全臺各地盛大展開，而今日的啟動記者會也結合中華美食交流協會一同推廣臺灣各地不同種類的粽子。2.「夏至235」：主題結合微笑南灣10大展館一同共襄盛舉，帶給遊客藝術、人文到科普的知性體驗。3.「來呷茶咖冰」：夏天不能錯過的就是冰品，今年以各地特色冰品搭配代表臺灣不可或缺的各式茶，以及台灣著名的咖啡飲品來行銷。4.「台灣美食展」：結合鐵路便當節及全臺各地觀光圈美食一次滿足口腹之慾。5.「鐵道旅遊趣」：結合鐵路特色與眾所期待的仲夏寶島號及福森號，串聯起更多臺灣各地夏季特色旅遊活動。

在前述5大主題外，以台灣好行與國光客運同步推出主題視覺車體，共同響應及宣傳推廣搭乘大眾運具，帶給遊客感受仲夏來了的魅力，一同「觀光暑・樂遊趣」。

交通部觀光署周廷彰副署長表示，台灣是北回歸線23.5°上的綠寶石，因為跨居熱帶與亞熱帶，獲得水果王國之美譽，而水果製成的五顏六色各式冰品更是國內外旅客在臺灣夏季必嚐的消暑聖品，至於獨步全球的臺灣美食文化更令國內外遊客印象深刻。臺灣擁有許多得天獨厚的遊憩條件與資源，特別在臺灣夏季也是國內外遊客探索臺灣的重點季節，無論從地方景點旅遊、臺灣在地美食、夏季時節清涼涼品到特色鐵道旅遊，不僅期待能活絡國人對於夏季國旅熱潮，更希望將台灣寶島的夏季多樣風情與人文體驗傳遞到國際舞台，讓世界再次看到臺灣。而今年度觀光署也啟動台灣觀光3.0品牌「TAIWAN–Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)，台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan的招牌也將積極與台灣觀光新品牌共同推動國旅及讓海外遊客來臺旅遊。

另外，周廷彰副署長也特別強調，0403花蓮地震對花東地方旅遊產業影響更大，觀光署除啟動對花蓮震災的相關災後重建振興補助措施外，對於東部地區的各觀光產業都會透過實際行動來支持與鼓勵，相信在大家的努力下，一定會帶動花蓮震後觀光旅遊與經濟早日復甦。

全臺各地夏季相關系列活動同步於「台灣仲夏節」官網上揭露(https://summerfestival.taiwan.net.tw/)。而台灣仲夏節最眾所期待的主題活動，將於2024年6月22日及23日，於阿里山國家風景區管理處轄區內的牛埔仔愛情大草原(地址：嘉義縣番路鄉觸口村7鄰15號)，阿里山管理處觸口遊客中心斜對面盛大登場，為期兩天的主題活動在阿里山的遼闊山林與草原中，將打造呈現不同的元素與特色並結合五感體驗(視覺、觸覺、味覺、嗅覺和聽覺)的活動現場；嘉義縣咖啡產業發展協會也將在現場推廣享譽國際的阿里山10大精品咖啡莊園，享受手沖咖啡的甘醇美好；精彩表演活動更邀請到從橫跨金曲、金鐘到YouTube KOL的國民姑丈羅時豐與多組表演團體熱力開唱，要帶給遊客最獨特與震撼的夏季嘉年華盛會。希望民眾相約一起「夏場旅行，即刻出發」！