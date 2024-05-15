很愛台南！賴清德520首份公文選擇麻豆在地品牌鋼筆

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總統當選人賴清德20日就職當天，將以新任總統身分簽署任內首份公文。知情人士今天說，賴清德特別選擇來自台南麻豆在地品牌「天益鋼筆」，由第一代師傅用台灣肖楠木手工打造的台灣鋼筆，簽署首份公文，別具意義。

知情人士今天表示，新任總統、副總統就職典禮將於520舉行，當日上午新任總統賴清德將歡送現任總統蔡英文離開總統府，隨後將以新任總統身分簽署任內首份公文，行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮的人事命令。

為簽署第1份公文，賴清德連使用什麼筆也經過細心挑選、深藏巧思。黨政人士說，賴清特別選擇來自台南麻豆在地品牌「天益鋼筆」第一代師傅手工打造的肖楠木鋼筆，用台灣木材製作的台灣鋼筆，簽署台灣第十六屆總統就任後的首份公文，別具意義。

創辦人暨第一代師傅郭冬自受訪時透露，他與賴清德相識於10多年前。當時賴清德為投入台南市長選戰東奔西跑、到處拜訪，郭冬自在一次小型市政說明會上遇見賴清德後，為表支持，決定主動送上自家手工打造的鋼筆，鋼筆正是他與賴清德相識的起點。

事隔多年，賴清德競選總統期間，郭冬自的兒子郭庭瑞曾提議要再送一支筆，當時被郭冬自以「不要打擾」否決，大選結束後，郭庭瑞再次提議要送鋼筆給未來的總統，以表祝賀，低調的郭冬自才勉強答應。郭冬自說，沒想到賴清德不僅收到了，還選擇它來簽署任內首份公文，溫暖舉動令所有人都驚喜。

郭冬自說，賴清德記性非常好，記住這個品牌，十多年前送出第1支鋼筆，隨後賴清德在擔任市長、行政院長或副總統期間，都為支持台灣中小企業，自掏腰包買下許多支鋼筆分送，大力將本土品牌介紹給親朋好友。

知情人士說，送到賴清德手上的這支鋼筆充滿細節。第1、做工極其精細，接點多、所需零組件繁瑣，每個步驟既不能少，也不能錯，製作過程有相當難度；第2、筆柄使用肖楠木，木材質地本身有淡雅香味，是台灣特有種；第3、全手工打造，每一支肖楠木鋼筆的木紋都是全世界獨一無二、絕無僅有。