台灣五金工業聯展在台中，全球買主不可錯過的十月盛事

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面對全球產業淨零轉型焦慮，台灣五金工業已經準備好各類解決方案，協助全球客戶因應零碳時代的挑戰。

台灣五金工業憑藉其卓越的中高階產品，在全球市場占有率居首位。面對新冠疫情期間全球供應鏈的斷裂挑戰，台灣以穩定可靠的供應贏得了國際客戶的廣泛信賴與讚譽。為迎接未來的淨零轉型，台灣正積極升級技術與轉型，助力全球客戶應對零碳時代的挑戰。2024年10月16日至18日，台灣國際五金工業展（IHT）與台灣國際五金工具博覽會（TiTE）聯展將於台中國際展覽館舉辦，匯集來自超過20個國家的400多家頂尖企業，展示台灣在推動全球永續發展方面的創新解決方案。這不僅是亞洲規模最大且最具影響力的五金工業展，也是一個促進全球業界合作與創新的重要平台。

2023年 台灣國際五金工具博覽會論壇現場。圖/業者提供

串聯產業，完整展現全球最佳五金工業生態系，滿足客戶各種產品需求

「IHT X TiTE」為台灣國際五金工業展（International Hardware Expo Taiwan）和台灣國際五金工具博覽會（Taiwan International Tools & Hardware Expo）共同舉辦。這場展覽是台灣規模最大的五金工業盛事，由台灣手工具工業同業公會與朗盛行銷有限公司強強聯手主辦，結合了深厚的產業資源與國際化的行銷策略，旨在將台灣的五金工具推至全球舞台前沿。展會將展示豐富的產品生態系，包括手工具、汽配修護、五金製品、園藝戶外、建材五金、金屬加工設備、安全防護及水五金和螺絲扣件、AI應用等，參展業者將展出暢銷產品、新產品和先進技術，涵蓋上萬種五金製品以滿足來自全球各地客戶的多樣化需求。

絕佳地點，提供全球買家觀展、訪廠、訂單洽談一站式採購服務，並享買主補助計畫

本展舉辦地點位於台灣五金工業的核心樞紐，匯聚了台灣八成以上的業者，是全球唯一於產業聚落舉辦的國際展會。位於聚落中心，使得買家能夠在一小時內抵達大多數業者的工廠，實地查核產品品質並直接洽談訂單，節省寶貴的採購行程。觀展、參訪、洽談訂單的一站式服務廣受國際業者肯定，使本展成為亞洲不可錯過的年度盛會。主辦方為吸引國際買家，主動洽邀重量級買家參與近百場採購洽談會，並提供「三晚住宿招待」及「交通接駁服務」，優先開放參展廠商申請。目前已有30多家廠商替國際客戶提出申請「一站式採購計畫」。

AI智造，綠色永續，台灣致力推動產業永續

台灣擁有全球最強的半導體產製實力，引領AI技術翻轉產業未來。台灣五金工具產業緊密地和台灣IT技術結合，引進AI數位智造技術，將生產智慧化、大數據雲端分析、智慧聯網和數位雙生導入研發、製造、品管、物流等企業價值鏈。台灣業者同時重視產品永續和綠色供應鏈的價值追求，確保環境友善生產、資源高效運用，並積極參與全球綠色供應鏈建構，實踐永續發展承諾。

七大展示主題，國際指標性業者參與，全球最佳五金供應鏈在台灣

IHT x TiTE 今年規劃「工具及相關配件」、「緊固件及扣件」、「汽車修護及配件用品」、「園藝、戶外、農業和居家修繕」、「金屬加工設備、廠房設備及工業安全」、「建築五金、鎖具」、「數位智造專區」七大類別。目前已有超過20國，逾300家業者參與展出，超過百餘家國際品牌與通路商將來台採購。主辦單位現正提供限量國際買主來台補助方案和公協會參展優惠名額，欲取得最新展會訊息，請至展會官網(https://www.hardwareexpotw.com)或與主辦單位朗盛公司聯繫 02-7746-2868, Email：[email protected]。