土洋齊拱 外資再加碼266億 台股兩萬一輕鬆過

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台股飛天 三大法人買超283億元

受聯準會主席鮑爾偏鴿派的談話，加上MSCI新增多檔台灣成分股激勵，台股今天開低走高，指標股台積電領軍電子類股，盤中一度觸及844元創新天價，市值攀高至21.88兆元，金融則由金控股領軍上攻改寫新猷，漲幅更甚於電子，帶動指數盤中大漲逾300點，突破21,000點大關，雖然收盤漲幅僅剩一半，但仍改寫盤中及收盤新高價。

三大法人今日籌碼動向，合計買超283.39億元。其中外資（不含外資自營商）買超266.93億元；自營商轉賣超1.5億元；投信則買超17.95億元。

法人分析，輝達執行長黃仁勳預計在6月台北國際電腦展前訪台，預期再度炒熱AI題材熱度，AI伺服器股提前暖身，廣達、華碩等近期股價紛紛表態走高，而今天輪到緯穎、緯創接棒分別漲5.06％、3.14％。近日黃仁勳預測未來人形機器人將成主流，隨著訪台時間接近，也帶動機器人概念股買盤增溫，所羅門、和椿股價連續大漲。

台股再520前再締造新高，法人進一步表示，台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，趨勢延續多頭格局，建議續依短線技術面換股操作因應。

（數位編輯）

台股電金齊揚 終場漲161點收21,147點新高

美股上揚及520行情發威，台積電今天大漲創高，電子、金融股齊揚，台股盤中攻上21,308.32點的歷史高點，終場指數上漲161.36點，收在21,147.21點，同創台股收盤新高紀錄，21,200點和21,300點關卡得而復失。

受美國聯準會主席鮑爾偏鴿派的談話激勵，市場排除升息可能性，美股4大指數全面走揚，台股在資金行情簇擁下勁揚，股匯雙漲推升520行情發威，盤中大漲322點，來到21,308.32點的歷史高點。

台股終場指數收在21,147.21點，上漲161.36點，漲幅0.77％，成交值新台幣4,892.53億元。

電子股收盤漲0.85％，金融股大漲1.6％；櫃買指數漲勢收斂，終場收在248.35點，漲幅0.16％。

觀察盤面焦點，台積電今天盤中強漲19元，創844元歷史高價，終場上漲14元，收在839元，漲幅1.7％；鴻海跌幅收斂終場下跌0.87％收黑，聯發科平盤。

AI概念股漲跌互見，廣達、華碩、技嘉收黑，英業達重挫，緯創、緯穎收紅；入選MSCI全球標準指數的散熱股奇鋐、重電股華城收黑。

高價股同樣漲跌互見，世芯-KY獲全球電商龍頭Amazon認購加持，收盤上漲逾5％；股王信驊收黑。

貨櫃三雄中，長榮跌逾5％，陽明、萬海收紅；金融股撐盤，國泰金漲逾4％、中信金收漲逾2％。

（中央社）

台股再創新高 短多出場壓抑漲幅

台股今震盪走高，但收盤前1小時出現部分獲利了結，使加權指數收盤漲幅收歛，以21,147.21收盤，上漲161.36點，仍再創歷史新高，成交量為4,892.53億元。今收盤類股表現，以金融股上漲1.6％及百貨股上漲1.77％相對較強；收盤仍維持漲停的指標股，包括藍天（2362）、所羅門（2359）、佳能（2374）等；而權值股台積電（2330）無畏MSCI調降權重，收盤仍上漲1.7％，以839元收盤再創歷史新高。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台灣加權指數邁入五月以來連漲，加上MSCI今日公布最新季度調整，MSCI中小型指數新增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多，讓今（15）日穩站上21,000點，盤中最高來到21308.32點。以各產業來看，今日電子股與金融股的表現仍然亮眼。加上近期各公司陸續召開法說，只要有正面消息，都有助股價的上漲。由於多數高股息ETF成分股包含了電子股與金融股，即將進入除權息旺季，建議投資人透過ETF布局，一手掌握電金族群，並透過息收降低資產的震盪，期待長期的資產爆發力。

富邦台灣半導體（00892）ETF經理人陳双吉表示，MSCI指數對台股權重兩升一降對台股來說，有助整體資金流入，對台股持正面看法。本次MSCI台灣指數成分股新增奇鋐（3017）、華城（1519），分別為AI族群近期表現較佳的散熱及重電族群，奇鋐調升0.53％為調升最多的個股。奇鋐在通過CSP認證GB200放量後水冷營收跳躍成長，GB200伺服器中奇鋐ColdPlate出貨份額將達50％，後續將出貨給美系CSP業者。

陳双吉表示，目前今年台股主要是由台積電等AI族群帶動，在AI強力發展下，台積電近期再度創歷史新高，不僅先進製程的需求到明年底訂單全滿，先進封裝等相關設備廠需求也持續發酵，且相關CSP零組件廠預估2024年全球伺服器出貨量年增5％，AI伺服器出貨量42萬台。根據美系外資預估，今年台積電CoWoS產能中超過50％比重由AI晶片龍頭輝達（Nvidia）囊括，博通（Broadcom）則為台積電CoWoS第2大客戶，超微、亞馬遜等國際大廠亦有一定訂單能見度，展望2025年先進製程產能擴充後，可望持續帶動中長期營收動能。

（時報資訊）