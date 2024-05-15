《盤後解析》台股再創新高 短多出場壓抑漲幅

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【時報記者任珮云台北報導】台股今震盪走高，但收盤前1小時出現部分獲利了結，使加權指數收盤漲幅收歛，以21147.21收盤，上漲161.36點，仍再創歷史新高，成交量為4892.53億元。今收盤類股表現，以金融股上漲1.6%及百貨股上漲1.77%相對較強；收盤仍維持漲停的指標股，包括藍天(2362)、所羅門(2359）、佳能(2374)等；而權值股台積電(2330)無畏MSCI調降權重，收盤仍上漲1.7%，以839元收盤再創歷史新高。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，台灣加權指數邁入五月以來連漲，加上MSCI今日公布最新季度調整，MSCI中小型指數新增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多，讓今(15)日穩站上21000點，盤中最高來到21308.32點。以各產業來看，今日電子股與金融股的表現仍然亮眼。加上近期各公司陸續召開法說，只要有正面消息，都有助股價的上漲。由於多數高股息ETF成分股包含了電子股與金融股，即將進入除權息旺季，建議投資人透過ETF布局，一手掌握電金族群，並透過息收降低資產的震盪，期待長期的資產爆發力。

富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳(又又)吉表示，MSCI指數對台股權重兩升一降對台股來說，有助整體資金流入，對台股持正面看法。本次MSCI台灣指數成分股新增奇鋐(3017)、華城(1519)，分別為AI族群近期表現較佳的散熱及重電族群，奇鋐調升0.53%為調升最多的個股。奇鋐在通過CSP認證GB 200放量後水冷營收跳躍成長，GB 200伺服器中奇鋐ColdPlate出貨份額將達50%，後續將出貨給美系CSP業者。

陳(又又)吉表示，目前今年台股主要是由台積電等AI族群帶動，在AI強力發展下，台積電近期再度創歷史新高，不僅先進製程的需求到明年底訂單全滿，先進封裝等相關設備廠需求也持續發酵，且相關CSP零組件廠預估2024年全球伺服器出貨量年增5%，AI伺服器出貨量42萬台。根據美系外資預估，今年台積電CoWoS產能中超過50%比重由AI晶片龍頭輝達(Nvidia)囊括，博通(Broadcom)則為台積電CoWoS第2大客戶，超微、亞馬遜等國際大廠亦有一定訂單能見度，展望2025年先進製程產能擴充後，可望持續帶動中長期營收動能。