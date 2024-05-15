台灣之光再添殊榮 「台灣匯芯科技」巴黎國際發明展勇奪二銀二銅

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第123屆巴黎國際發明展（Concours Lépine）日前於凡爾賽門展覽中心精采落幕，台灣代表團共計66件專利創作獲獎，為歷年之最。該展結合商展、創新發明賽帶動發明創新與商業結合，是歷史最悠久的發明展，展期共12天，亦是全球展期最長，進場上看90萬總人次的大型展賽。

已參展14年的台灣代表團是外國參展最大團體，駐法代表處副參事王文瑋代表出席受邀坐在比鄰評審長的貴賓席，顯見主辦單位對台灣團的高度重視。此次代表團由產、學共同合作，國內眾多科技產業攜手國立聯合科技大學、正修科技大學組隊，其中台灣匯芯科技集團發表的生物能共振技術更是展賽中焦點，該技術運用於各種日常用品作為改善健康用途，廣受評審關注。

台灣匯芯科技四件參賽作品勇奪二銀二銅，展現出不容小覷的堅強實力。「智能生物能共振舒活艙IRC」、「共振吾悠枕&足科枕」雙雙摘下銀牌殊榮；「時光逆齡頭罩TRH」與即將上市的「光子共振行動背心」亦榮獲銅牌佳績。董事長張登科為國立宜蘭大學生物科技博士候選人，亦兼任創新發明總會榮譽總會長，鑽研光能量共振對人體健康的促進，至今於產品研發運用上取得重要成果。此次入團參與法國巴黎世界發明展，不僅備受台灣駐法國代表處高規格接待，董事長與周奮毅、陳偉誠亦獲當地媒體記者近三十分鐘專訪。

張登科表示，參展產品IRC智能共振舒活艙，引起評審高度興趣，特別三次到訪索取生物能共振技術醫學期刊相關資料。展覽期間也獲義大利、法國當地企業主與其他展席發明家的高度肯定與表達合作意願，目前皆已積極洽談中。他期許未來將能進軍歐洲市場，實現共振無國界，健康零極限目標。