嘉市府預算增至逾200億擬增勞工青年處 黃敏惠：盼中央支持

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嘉義市政府推動組織改造擬成立「勞工青年處」，有議員支持，認為市府預算增至200餘億規模，市府員額也應擴編以利執行業務，但目前市府20個局處及員額是法定規模，要推動組織再造及增編員額，須裁併其他局處，市長黃敏惠今（15）日答詢表示，希望中央、民代幫忙。

張秀華指出，勞工及青年相關業務愈來愈重要，全台僅有嘉義市、基隆市、台東縣、花蓮縣尚未成立勞青處，嘉市府社會處現有編制及人力短絀，影響勞青業務推動，還有市府從以前年預算80餘億到近年來年預算200餘億，預算規模變大，人力沒變，預算執行也會受影響。

張秀華建議市府推動「組織再造」，合併觀新處及交通處，或行政處合併智科處，就能騰出1個局處來成立勞青處，此外，市府總員額應增加。

林煒軒議員也質詢指出，黃敏惠市長競選連任時曾簽署勞動備忘錄，市府也有組織調整委員會開過兩次會，目前組改的進度如何？

市府人事處長楊景丞指出，市府目前有20個局處、員額編制893人（不含警、消），是依地方行政機關組織準則規定，以人口數、土地面積、3年自有財源審定數比例計算，若要組改、擴編必須經中央審核，市府最近一次修正員額配置是2021年1月。

黃敏惠表示，嘉義市推動的市政規模不亞於其他縣市，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的支持跟鼓勵，但受限於組織編制、人員職級配置比例等限制，影響預算執行真的很大，市府屢次向行政院人事總處反映，希望中央正視公務人力不足的問題，亟盼中央及民意代表能夠多幫忙。