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挑戰年薪150萬 麥當勞徵才2100名創新高 起薪福利全公開

  • 中時即時 朱世凱
麥當勞今年擴大規模招募1800名正職服務員及300名餐廳襄理，標榜中高齡員工也能透過夥伴的協助快速上手。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）
麥當勞今年擴大規模招募1800名正職服務員及300名餐廳襄理，標榜中高齡員工也能透過夥伴的協助快速上手。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

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據人力銀行《2023年中高齡求職者調查》，高達85％的中高齡者仍有找工作需求，台灣麥當勞今年擴大規模招募1800名正職服務員，為歷年最多，更針對有志從事管理工作的求職者，開出300名餐廳襄理職缺，並給予升遷機會，年薪有望達150萬；5月24日、25日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」活動，每日3場、共計2130場次。

麥當勞人力資本事業群副總裁藍郁琇表示：「隨著麥當勞積極的展店計劃，今年擴大招募1800名正職服務員，為歷年最多；目前全台約2萬4000名員工，45歲以上佔總數15％、逾3600人，其中60歲以上就佔2成；中高齡員工在餐廳都有很好的表現，不僅穩定性高，且自我要求高，他們還會主動關懷年輕夥伴，促進交流並增進企業凝聚力，除了豐富職場文化，也提高團隊的整體效能。」

求職者目前可就近親臨麥當勞餐廳，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化，還能直接面試，完成體驗並加入麥當勞LINE官方帳號，就送大麥克兌換券一張。麥當勞也表示，正職服務員可選5個排班時段，且固定週休二日（週間、週末各休一天），起薪32K以上，並享有年終奬金；此外，比照外商的休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日；其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿十年即可享有8週給薪假期。

麥當勞同步招募300名餐廳襄理，起薪4萬2400元起（含輪值津貼），麥當勞透過全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，最快2至3年即有升遷機會；升遷為經理後，起薪5萬9200元，加上年終及績效、業績奬金，年薪可達150萬。

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