今年首例日本腦炎死亡 高雄6旬翁發病9天不治

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疾管署今天公布，國內出現2例日本腦炎個案，都發生在高雄，其中一例為60多歲男性，5月4日上腹痛住院治療，陸續出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，12日病況惡化死亡。

疾病管制署今天公布國內2例日本腦炎確定病例，個案一為高雄市左營區70多歲女性，5月6日出現發燒、喉嚨痛、嘔吐及暈眩等症狀至診所就醫，5月7日再次就醫，於急診時因震顫、語速變慢、意識改變收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，目前持續住院治療中。

個案二為高雄市岡山區60多歲男性，5月4日因上腹痛住院治療，5月6日出現發燒症狀，5月9日出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，5月12日因病況惡化於院內死亡。

疾管署副署長曾淑慧表示，兩案平日活動地點皆以住家周圍為主，住家附近均有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，且皆查無日本腦炎疫苗接種紀錄，研判於居住地附近感染可能性較高。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾的衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

疾管署監測資料顯示，國內今年累計2例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2020至2023年全國同期確定病例數分別為0、2、0及2例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。