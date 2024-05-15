大陸公司法新制7月上路 300人以上將設職工董事或監事

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中華人民共和國公司法（大陸新公司法）將在今年7月1日實施，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，本次修訂的重點之一為「擴大企業必須有職工董事或監事」的強制性規定。原公司法規定，部分國有企業之董事會應當有職工董事；新公司法擴大規範，職工人數300人以上有限責任公司的董事會，應當有職工董事，對於中國大陸台商企業有設置董事會的內部治理，將產生重大影響。

根據新公司法第68條，有限責任公司董事會成員為三人以上。職工人數300以上的有限責任公司，除依法設監事會並有公司職工代表的外，其董事會成員中應當有公司職工代表。換言之，職工人數達300以上的中大型企業之董事會，7月起需增加董事會應有職工代表董事；或監事會應有職工代表監事。

根據新公司法，監事會成員為三人以上。監事會成員應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於1／3。監事會可對董事行使監督、解任、糾正或提起訴訟之職權，且監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

徐曉婷提醒，由於新公司法已取消董事會成員不能超過13人的上限規定，在安排董事席次時，只要有職工董事即可；但監事會要求職工監事比例不得低於1／3，且對董事（會）有相當影響的監督職權。依公司治理角度而言，職工董事的影響較小。

根據新公司法，規模較小或者股東人數較少的有限責任公司，可以不設董事會，僅設一名董事；可以不設監事會，僅設一名監事或（經全體股東一致同意）不設監事。徐曉婷表示，實務上大陸台商企業之職工人數通常超過300人，但只有一名法人股東，依照原公司法可僅設一名執行董事，不設監事。

對於新公司法強制要求職工超過300人企業必須有職工董事或監事，是否可因為股東人數較少而免除適用，徐曉婷提醒，從新公司法第一條修正內容來看，此法係為保護公司、股東、「職工」（新法增加）和債權人的合法權益。對於股東人數較少的企業，未來實務上職工董事是否適用，尚待主管機關確認；對於已設立董事會的企業，應積極謹慎面對未來公司內部治理的新挑戰。