《半導體》最高98.5元 億而得漲3成甜度蜜月

【時報記者王逸芯台北報導】全球嵌入式非揮發性記憶體(eNVM)廠億而得-創(6423)今(15)日以承銷價75元上市掛牌交易，億而得蜜月行情火熱，股價開高走高，最高站上98.5元，漲幅逾31%，終場股價也收在97.9元。

矽智財(SIP)是指用於設計和製造半導體器件的預先設計和驗證的模塊，可以包括處理器核、存儲器控制器、外圍設備和其他功能塊。IP可以幫助IC設計公司縮短上市時間、降低研發成本並提高產品質量；因此在半導體產業邁向專業分工的年代，矽智財產業的角色也日益重要。

根據拓墣產業研究所做的調查指出，2023年全球矽智財的市場規模高達67億美元，成長率高達8.1%。為了滿足客戶產品多元化的需求，億而得開發了涵蓋多個應用領域的矽智財(SIP)，包括MCU應用、功率IC應用及觸控IC應用等，同時建立了一個更完整的非揮發性記憶體(NVM)SIP資料庫解決方案。此外，億而得亦與合作夥伴共同開發了55奈米與40奈米的製程技術，提供客戶更多元化的使用平台環境；同時還與韓國、日本及大陸的晶圓代工廠以及整合元件製造廠簽訂合作合約，進一步擴大客戶的製程技術平台選擇。

隨著資訊、家電及個人服務通訊時代的來臨，IC設計業的市場規模逐年擴大，相應地，對矽智財(SIP)的需求也在增長。SIP在未來的市場和利潤成長中將扮演關鍵角色，特別是在創新的授權營運模式下，SIP不直接進行產品的產銷，而是透過授權或收取權利金來行銷其技術，這使得相關業者能夠成功開拓新的利基市場。此外，由於SIP產業的固定成本低且毛利率高，其經濟效益常優於半導體價值鏈中的其他階段。

億而得第一季營收5988.9萬元，年增31.06%，EPS為0.56元，年增64.71%。