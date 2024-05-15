朱立倫：台灣民粹短視 無法像新加坡成為亮點

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國民黨主席朱立倫今天說，即將卸任的新加坡總理李顯龍近日提及新加坡不能走向民粹主義、部落主義、本土主義，這對台灣是很大的警示，中華民國近年為何無法像新加坡一樣成為全世界的亮點，就是因為太民粹、短視，只有獨霸的執政黨。

李顯龍卸任交棒副總理黃循財，國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，黃循財年輕有為、歷練完整，帶領新加坡團隊走過疫情，展現堅強的領導力，國民黨對黃循財有信心，相信新加坡還會再向上提升。

朱立倫說，他要對李顯龍表達最高敬意，李顯龍是他20幾年的老朋友，他親眼見證新加坡這20年來的進步繁榮，已故前新加坡總理李光耀讓世界認識新加坡，前總理吳作棟讓新加坡走進全世界，李顯龍則是讓全世界走進新加坡。

朱立倫表示，李顯龍最近說新加坡不能走向平庸，不能走向民粹主義、部落主義、本土主義，認為民粹主義、部落主義、本土主義會走向衰敗，這對台灣是很大的警示。

朱立倫說，中華民國近年為何無法像新加坡一樣成為全世界的亮點，也無法讓國際企業到台灣，讓全球人才進入，因為台灣太民粹、太短視，只有獨霸的執政黨，沒有在野的聲音，忽略在野良善的建言，讓台灣無法凝聚社會共識，無法長遠規劃，也無法讓政治向上提升。

朱立倫表示，大選結束至今4個多月，準總統賴清德即將就任，這段時間空白了4個多月，兩岸關係沒有更好，國際也不相信台灣會更安全，國內爭議的議題沒有一項有進展，所謂朝野和諧與合作因為民進黨的戰狼戰術、追殺與獨霸，完全沒有進展，甚至還向後倒退。

朱立倫說，520即將到來，與其回顧過去8年，不如期待賴清德的一念之間，希望國家利益要大於民進黨的政黨利益，並超越民進黨、派系、個別人物的利益，朝野要和解、合作，國民黨已經展現最大的善意，提出建言與政策，希望透過立法院共同合作。