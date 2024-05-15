創未來科技完成9億元A輪募資 挺進全球國防市場

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投入國防科技及衛星科技創新的創未來科技宣布，完成新台幣9億元A輪募資，本輪由台杉投資與華威創投共同領投，創新工業技術移轉股份有限公司(工研院子公司)、大亞創投以及合庫創投跟投。

創未來科技以獨家開發的相位陣列（AESA）雷達技術為技術核心，跨足低軌衛星和無人機反制市場，客戶遍及海內外。創未來科技創辦人暨執行長王毓駒表示，完成募資後，創未來科技將投入擴大其產品線和產能。同時，隨著地緣政治風險升溫，創未來科技將加速布局在日本、歐洲和美國等市場，要讓台灣軍工產業的深厚實力耀眼國際。

集結多位海外歸國菁英的創未來科技於2018年創立，致力投入於國防和關鍵基礎設施防護市場，是台灣成長最快的國防與衛星技術公司之一。創未來核心技術為自主研發並在台灣生產，其獨家技術「超薄型陣列天線」讓其無人機防禦系統、低軌衛星通訊系統、合成孔徑雷達等產品在全球占有領先地位，深獲國內外專家肯定。創未來科技以其創新技術聞名，更曾於2023年入選「NEXT BIG新創明日之星」，成為台灣新創國家隊。

全球地緣政治的緊張局勢推升全球國防支出，根據瑞士智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）」研究指出，2023年全球軍事支出超過2.4兆美元，且相關開支呈現連續九年成長，達到歷史新高紀錄。台杉投資執行合夥人李晃表示，在軍工支出暴增的背後帶出各國對於嶄新軍工科技的渴望，其中衛星科技、無人機應用正是備受全球關注的核心技術。創未來科技以其強大的技術團隊為後盾，除將助力台灣軍事防衛，伴隨創未來科技逐步擴大海外布局，有望將台灣強大軍事科技能量接軌國際供應鏈，在全球軍事科技商戰中嶄露頭角。

創未來迅速推出以T.Radar主動雷達、T.Sensor被動雷達、T.Jammer干擾器和Ｔ.Interceptor攔截器為核心的無人機反制系統。為保護關鍵基礎設施，創未來的無人機反制系統亦將進駐新竹科學園區，將台積電等關鍵產業命脈納入保護範圍。同時，創未來亦投入衛星科技研發，其支援國家太空中心的B5G衛星和合成孔徑雷達（SAR）衛星計劃的關鍵配備將陸續到位。

王毓駒指出，公司將擴展無人機反制系統的產能並持續研發新產品，以滿足台灣長期防衛需求。同時，面對全球地緣政治風險大增，在中東、東歐、印度和東南亞等地對無人機防禦的需求正在急速增長。創未來已與當地的軍工企業合作，除拓展海外無人機防衛市場，更要將台灣軍工創新產能推展至海外，要讓國際看見台灣軍工產業競爭力。