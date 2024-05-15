最好的Bestcare膠原蛋白趁勝追擊 　

不少人有吃膠原蛋白的習慣，在不少新創品牌競爭下，讓創辦人網紅陳定宥堅持的理由。「收到客戶給的反饋，就值得！」陳定宥說Bestcare 純粹 魚膠原蛋白粉 是100%採用日本大廠進口原物料，雖然成本較高，但是腥味相對在各品牌相較之下腥味是最低！近乎沒腥味，如同吃食物很多人想吃原型食物，但是要怎麼做到原型？肉品不新鮮會有腥味，所以需要佐料來蓋味道，同理用在一樣是食品的膠原蛋白粉上，如果沒有腥味又何必加入其他的添加物來掩蓋他的純粹呢？如果沒有了佐料是不是成分更單純、吃得更健康、更實在?

Bestcare 膠原蛋白粉因為CP值高，除了母親節熱賣外，現在社團跟網路也有搶購熱潮，訂購的粉絲紛紛在社群IG分享「其實父母跟小孩都有著一樣的願望，也就是家人的身體健康」 Bestcare 膠原蛋白成立至今也累積不少好評分享，資深八點檔演員潘麗麗、資深影劇圈影星花燈初上阿季（謝瓊煖）、資深新聞主播郭于中、知名演員黃瑄等。 除了既有自創品牌外，近期陳定宥在個人社群平台也為知名內著品牌2（x)ist曝光，合作意味濃厚，未來走向發展更令粉絲所期待。

Bestcare 官方網站：Www.bestcare.tw

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