銷量下滑 本田裁撤1,700名中國員工

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日經亞洲報導，由於銷量下滑，日本本田汽車正在縮減其在中國廠員工，目前已有約1,700名工人同意離職，約占其生產員工總數的14％。此外本田可能還減少工廠6月份的運營天數。

報導稱，本田與大陸廣汽集團的合資企業－廣汽本田於本月開始，已有一些員工離職。

本田希望通過增加電動汽車車型捲土重來，同時通過削減成本來提高利潤。作為其電動汽車產品線改造的一部分，該公司將於2025年公布配備中國製螢幕的車款。

報導指出，本田裁員是日本汽企應對中國激烈價格競爭的一個例子，尤其是在電動汽車滲透率已經開始突破50％的中國汽車市場。

資料顯示，今年4月份，本田在中國的新車銷量年減22.2％，豐田汽車在中國的銷量也下降了27.3％，日產汽車在中國的效率則下降了10.4％。

本田預計2024財年在中國的銷售為106萬輛汽車，比上年銷量下降13％，比2020財年的歷史最高紀錄低約40％。

值得注意的是，三菱汽車去年決定退出了中國市場。日產汽車也正在考慮將在中國的年產能削減約30％。豐田在本月的財報發表會上表示，中國業務將是未來幾年的耐力考驗。

當日本汽車製造商在中國市場陷入困境時，中國品牌的汽車製造商的市占率卻在飆升。根據中國汽車工業協會的資料，2024年1月至4月，日本汽車品牌的市占率從2020年的23.1％下降至的12.2％。與此同時，中國品牌的市占率從38.4％上升至60.7％。

其中，中國最大的電動汽車製造商比亞迪和其他新能源汽車製造商2月份下調了10多種車型的價格。其他中國汽車製造商也紛紛跟進，就連特斯拉也決定降價，進一步加劇了中國汽車市場的競爭。