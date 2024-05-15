向郭智輝提問非核家園 藍委：郭允諾檢討能源政策

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準經濟部長郭智輝15日低調走訪立法院，拜會經濟委員會立委成員。國民黨立委楊瓊瓔表示，她向郭提到能源轉型、核能政策是否會重新檢討？郭允諾會通盤考量，核能部分，會在民主前提下，尊重多數民意。

郭智輝在上任前，先至立法院拜訪經濟委員會成員，以及民進黨團，中午則和部分立委進行餐敘。

楊瓊瓔轉述，她向郭智輝提到能源政策，因為產業用電量大，擔心缺電及供電是否穩定，尤其現在綠能政策下，似乎2025非核家園承諾已跳票，是否賴政府將繼續堅持？郭智輝則允諾，會去做所有電力所需的量一個總盤點，而且也會要做一個整體政策的考量。

楊瓊瓔說，現在全世界國家都在思考核能的比重，也有一股趨勢將核能重新列為政策方針，她詢問郭是否要重啟核能？郭智輝表示，核能仍須以民眾意願為方向，在符合民主的前提下；他接受到準總統指示，是要服務好人民。

另外，楊瓊瓔也向郭詢問台電財務管理，楊指出，台電雖然每年有中央撥補，但仍負債累累，還得向民眾拔毛。對此，郭智輝承諾會全面檢討，並實際針對問題提出解方。

民進黨立委蔡易餘則表示，郭智輝提到，未來重點會將盡量協助中小企業，進入到國際供應鏈中，因為要走外銷市場，就要有一定規模，經濟部將協助中小企業在擴展產能。

蔡易餘也向郭表達，很多科學園區、工業園區有招商需求，部分土地所有權為台糖，但台糖的招商能量不足，招商工作應由經濟部主動發起，機會才更多。最後，是治水經費嚴重不足，希望經濟部能再積極爭取預算，立法院也會全力協助，看是否有類似前瞻預算的機會。