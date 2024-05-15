沒台積電免驚！楊梅房市照夯 電梯三房價可買和平大院透天美墅

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近年房市瘋跟台積電設廠買房，造成不少短期房價漲幅效應，桃園雖無緣台積電設廠，但仍不減房價及各項利多吸引力；根據內政部今年三月最新人口統計，全台人口以桃園市年增最多，去年總人口數已突破230萬人大關，至今年3月與去年同期相較，一年內就增加近3萬人，親民房價功不可沒，搭配地理位置及交通建設，利多磁吸雙北與竹市民眾，也讓桃園成為最夯移居首選。

桃園市自2014年升格為直轄市後，社會福利與公共建設層級提升，加上機場捷運大幅縮短北北桃距離，不僅青壯年人口移入，相同房價可換取更大空間也受到銀髮族青睞；桃園移居最熱的青埔區域受惠高鐵及周邊商圈發展帶動，房價飆漲至4~6字頭，已考驗一般自住客接受度；相較青埔房價提升，青埔周邊的楊梅區憑藉房價基期低、交通建設優勢，也吸引了大量外來人口的移入，加上2023年底桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場啟用、距過嶺生活圈僅10分鐘車程、區內有楊梅、埔心、富岡等3座火車站和楊梅、幼獅、五楊高架三個交流道，與目前桃園房價最高的青埔特區也只有15分鐘車程，區域房市交易量能持續升溫，目前區內新建案的成交單價已經站穩2字頭。

桃園市其獨有的航運樞紐優勢，在近年台商持續回流，工業地產自用需求持續火熱，楊梅以其通往竹科的交通，成為桃竹黃金產業廊道門戶，加上幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區，串聯市府規劃中的虎頭山物聯網創新基地等；IC大廠欣興電子亦加碼在楊梅購置第3塊產業用地，加上iPhone代工大廠等選擇楊梅設廠、大型集團統一集團、國泰集團規劃購地及中華汽車在楊梅廠內建立機器人研發基地，楊梅區高科技產業廊道地位悄然成形。

看準楊梅區未來發展潛力，深耕桃園的謙昌建設，其股東成員均為經營不動產相關行業十年以上的專業人士，擅長打造透天型個案；本次推出稀有42戶透天美墅「和平大院」規劃50~56坪4層樓，幾乎零公設獨享坪數，其1F規劃面寬5.25米大空間併排雙車位、4-5房的獨立空間規劃，如為小家庭可享一人一層獨立空間、大家族也可保有獨立隱私彼此互不干擾，周邊鄰近3.7公頃和平森林公園，更鄰近新屋、過嶺、楊梅站前生活圈。品牌售後服務完善，提供結構體15年、防水5年的保障以及1年的設備保固；相較周邊鄰近過嶺生活圈大樓產品市場，最受歡迎的三房產品開價約1,200~1,500萬內，相同房價可坐擁「和平大院」四層樓獨立空間，邀請熱愛生活、懂得與繁華保持距離的大院主人進駐鑑賞。

賞屋專線：03-4205488

接待中心：新屋區民族路六段75號

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