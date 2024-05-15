《其他電》鴻海結盟西門子 優化前瞻性智慧製造

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)與西門子（Siemens）今（15）日宣布雙方共同簽署合作備忘錄（MoU），攜手推動智慧製造平台中的數位轉型和可持續性發展。雙方將聚焦全球各地資通訊（ICT）和電動車（EV）製造生產流程，攜手建立可擴展且無縫接軌的工程和製造生態系統。

鴻海表示，此次與西門子簽署的備忘錄，確定雙方針對鴻海生產場域提升自動化程度的合作範圍，包括鴻海的電子製造服務（EMS）及在電動車領域的委託設計製造服務（CDMS）創新業務模式。

雙方將共同探索未來工廠發展可能性，透過採用西門子的工廠自動化業務組合和工業軟體，包括數位孿生技術和人工智慧（AI）等科技。西門子Xcelerator以全面性的軟體和解決方案套件，將在優化鴻海工程和製造工作流程方面發揮關鍵作用，提升營運效率和靈活性。

鴻海表示，此次合作目標利用西門子的技術專長，實現節能和減少CO2排放，進而強化生產過程的永續足跡。合作內容涵蓋建立透明的監控流程，導入專業服務和數位解決方案，雙方將攜手合作，致力於電子製造業的綠色未來。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海正致力轉型為智慧製造、智慧電動車和智慧城市的平台解決方案供應商。此次策略結盟西門子，將能加速集團的數位轉型進度，並為創新和永續發展開拓新可能性。

西門子總裁兼執行長博樂仁（Roland Busch）強調本次合作的重要性，指出西門子堅信結合夥伴的力量，一定可以推動正面變革。此次策略結盟鴻海，便凸顯集團對創新和永續發展的承諾，將攜手塑造電子製造業未來。

西門子數位工業執行長Cedrik Neike指出，電子產品是現代社會的支柱，驅動從通信到交通的一切。憑藉西門子的專業領域知識及優異的工廠自動化和軟體產品，將會加快電子製造業轉型，支持鴻海實現永續發展目標、同時提高效率。

鴻海數位長暨智慧製造平台負責人史(吉吉)則表示，西門子是提供數位轉型解決方案的領導者。鴻海在AI時代深化合作建立未來工廠，將讓集團能為所有客戶提供頂級的製造服務。