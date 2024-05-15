《通網股》NCC：延展無法無據 台灣大6月底須繳回超額頻譜

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【時報記者王逸芯台北報導】國家通訊傳播委員會(NCC)於今(15)日委員會議決議，駁回台灣大(3045)申請展延原先與台灣之星合併案中，限期繳回超頻頻寬的附款履行期限。NCC指出，行政救濟並不影響台灣大繳回頻寬期限，台灣大所為展延期限申請，於法無據，故維持原先要求，台灣大必須在6月30日依法處置，交回超額頻譜。

NCC表示，台灣大於113年4月17日向該會申請展延前揭附款之履行期限，台灣大針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，台灣大所為展延期限申請，於法無據，故依行政程序法第129條認申請為無理由，予以駁回。

NCC重申，先前以附附款方式核准台灣大與台灣之星合併申請案，已考量資源合理分配、產業健全發展、市場公平競爭及消費者權益保障，要求台灣大要於113年6月30日前完成超額頻寬處理及終端通信功能、緊急電話、災防告警細胞廣播訊息服務及備援系統切換功能、核心網路強韌性等，台灣大仍應積極於期限內落實法遵義務。

台灣大併台灣之星的台台併在113年2月底拍板，台灣電信業也在去年12月電信業正式進入新三雄時代，由於NCC(國家通訊委員會)當時以附加條件方式通過，台灣大必須在今年6月30日前繳回超額的3.5GHz黃金頻譜，如今NCC正式駁回台灣大的延展申請，則台灣大就必須在6月30日前繳回頻譜，屆時台灣大網路服務是否會有影響，進而衝擊現有用戶權益，都考驗台灣大危機處理。