3檔「輝」家軍迎爆炸式成長 1台廠榜上有名

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）無疑是AI狂潮下的投資首選，但如果基於種種原因想尋找其他投資機會，分析師建議不妨考慮輝達這三家合作夥伴，看好具有「爆炸性的成長潛力」。

●輝達新GPU 美光佔關鍵位置

分析指出美光（Micron Technology）在眾多可望受益於與AI巨頭輝達合作的公司中，美光無疑是值得成長型投資人關注的公司。今年2月美光宣布已開始量產最新高頻寬記憶體HBM3E，並於第二季開始出貨。輝達則將在H200 Tensor Core GPU中使用美光的HBM3E晶片。

●維諦股價仍有上漲潛力

分析指出，電力管理與熱管理系統設計公司維諦（Vertiv Holdings）股價以驚人速度上漲，去年飆漲549%，光今年以來就已上漲103%，其2024年預期本益比為41倍。維諦提供電源管理、熱管理、機架系統等基礎設施解決方案，這對於資料中心的運作至關重要。該公司是輝達的合作夥伴，可望成為這波AI支出狂熱最大受惠者之一，其最近發布的第一季業績即展現出強勁的成長動能。如果看好輝達，那麼維諦也將值得關注。

●台積電—晶片製造的關鍵

分析指出全球晶圓代工龍頭台積電（2330）滿足客戶各種複雜要求的能力，是全球大廠將晶片外包給台灣生產的原因。隨著AI、電氣化和資料中心狂潮來襲，以及提升算力的需求持續升高，投資人可能認為台積電具有「通吃」的優勢，即只要整體需求成長，台積電就可望受益，不管超微（AMD）是否成功搶佔輝達的市佔。