《觀光股》上市旅行社頭香 雄獅獲BSI溫室氣體盤查認證

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【時報記者林資傑台北報導】全球環保意識抬頭，旅遊業者雄獅(2731)為配合行政院國家永續發展委員會政策、達成2050年淨零碳排目標，率先業界依ISO 14064-1:2018標準完成2023年溫室氣體盤查報告，並通過英國標準協會（BSI）外部單位查證，今（15）日舉行頒證典禮。

雄獅董事總經理黃信川表示，集團自2022年起逐步展開組織型溫室氣體盤查，初期曾面臨作業規範不熟稔、活動數據不易收集、同仁增加業務等困難，但仍堅持推動企業ESG永續發展，提倡鐵道觀光與綠色旅遊。

黃信川指出，雄獅從觀念溝通、組織運作、遊程篩選等規畫旅遊服務，攜手供應商打造永續供應鏈。此次獲得國際第三方單位BSI的查證肯定，不僅是雄獅發展永續旅遊的起手式，也是實踐企業社會責任的具體行動。

雄獅近年力推低碳旅遊，以區域樞紐（Regional Hub）概念整合全台交通樞紐，將ESG理念納入企業決策，推動遊程使用火車、單車等大眾運輸，落實綠色旅遊與深度慢遊，如今團遊行程不再提供瓶裝水，鼓勵旅客自備環保筷和個人隨身杯。

同時，雄獅全力支持旅宿業者不主動提供一次性備品，每年省下的寶特瓶可堆起157座101大樓。而台鐵的鳴日廚房、藍皮解憂號，更獲得德國iF設計獎（iF DESIGN AWARD）服務體驗設計獎項，取得國際肯定。

對於未來永續發展規畫，雄獅將以符合各項法規自主揭露作業規範為目標，在2027年前分階段完成溫室氣體盤查及查證作業，中長期則以獲得各項永續旅遊國際認證、執行量化節能減碳具體成效為主，希望爭取廣大消費者認同，促進提升觀光旅遊產業發展。