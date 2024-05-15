苗栗出第2例登革熱確診 鍾東錦校園宣導防治堵疫情於縣境之外

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苗栗縣昨天出現今年第2例登革熱確診個案，與第1例都是境外移入，從東南亞旅遊返回；縣長鍾東錦15日率同衛生、環保及教育相關團隊，在苗栗市文山國小食農體驗菜園展開一場「防疫大作戰」，藉此宣導登革熱及腸病毒防治，鍾東錦也身體力行示範「巡、倒、清、刷」及「濕、搓、沖、捧、擦」防治要領，宣誓結合校園、家庭和社區，全力防堵兩大疫情於縣境之外，守護鄉親健康。

防疫視同作戰！「防疫大作戰」宣導活動由縣長鍾東錦領軍，除衛生局長楊文志、環保局長陳華盛及教育處長葉芯慧各自率同團隊參加外，文山國小校長王淑美也帶領數10名小朋友實兵演練，陣容堅強；疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬和苗栗市長余文忠等人也全程參與示範及宣導。

針對登革熱防治部分，縣長鍾東錦偕同來賓先巡視菜園察看容器，隨後倒掉水桶內積水，清理廢棄物，接著刷乾淨並倒置容器，落實「巡、倒、清、刷」4大防治要領。

鍾東錦另與學生透過放大鏡，仔細觀察孑孓成長與活動情形，還看到孑孓就在瓶子裡長成蚊子；稍後則將數隻小肚魚和孔雀魚放入水池，看著魚群捕食孑孓，消滅孳生源，上了一堂活潑有趣的生物防治課程。

第二單元是腸病毒防治，縣長鍾東錦與來賓逐一示範「濕、搓、沖、捧、擦」5大洗手要領，而且以隨身攜帶的手帕擦乾雙手，被譽為防治腸病毒的最佳代言人。

鍾東錦強調，今天宣導活動是要呼籲鄉親重視正在流行的登革熱和腸病毒防治工作，談到登革熱的防治，消滅蚊蟲孳生源的工作特別重要，感謝疾管署與縣府團隊用心投入防疫宣導，尤其以務實演練灌輸小朋友正確的防疫觀念，徹底消滅蚊子和孑孓這些病媒孳生源，就能有效杜絕登革熱疫情發生。

另外，融合了腸病毒防治與食農教育，教育課程生活化是很棒的作法，可以鼓勵更多學校參考這種活潑且富趣味性的作法；期待建立嚴密防疫網絡，將疫情阻絕於縣外。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬說，從這場防疫大作戰宣導活動中，可以看出縣長鍾東錦帶領的縣府團隊，在防疫細節和向下扎根工作都非常用心，藉此培養小朋友成為防疫小尖兵，將正確防疫觀念帶回家裡跟家人分享，進而擴大影響社區，強化防疫效果。

巫坤彬指出，去年南部爆發登革熱大流行期間，苗栗縣也受到一些影響，出現4例本土和6例境外移入病例，還好縣府團隊和縣民積極防治，成功防堵疫情，未讓疫情擴散，感謝各單位與鄉親一起努力，才能嚴密守住疫情。至於國內持續升溫的腸病毒疫情，最好的預防方法就是落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，萬一有學生被傳染，應請假在家休養。