「保障點值」1個月後見真章 王育敏：協商不過就直接表決

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藍委日前提案修《健保法》保障點值1點1元、1點0.95元，今進行首次黨團協商。衛福部次長周志浩在會議一開始就坦言「有執行困難」，建議等新內閣上任再議。白委直言，保障點值已經擋不了，若補點值，醫界絕對會拚點數，衛福部有必要引進前瞻性支付方式。衛環委員會召委王育敏也認為，衛福部需在1個月內提出具體的構想，且新院長卓榮泰應表態。6月下旬，立院將召開最後一次黨團協商，若不滿意，就直接表決，是否保障點值，當日見真章。

國民黨團、立委王育敏、立委蘇清泉提出《健保法》修正案，黨團、王育敏版本為保障點值1點0.95元，蘇清泉版則是1點1元，由政府編列預算支應。相關提案5月2日出委員會，6日召開公聽會，15日召開首次黨團協商。

民眾黨立委陳昭姿表示，健保開辦近30年，第1個10年大家都很滿意，第2個10年雖有財務挑戰，卻也有驚無險低度過，第3個10年，尤其近1、2年，已面臨崩潰的邊緣，健康投資不足，不是署長、部長就能決定，而是政院、總統的層級。由於健保包山包海的給付，感冒、發燒、流鼻水，無所不包，只靠醫療服務提供者撐住，現在醫療品質已每況愈下，平均餘命、新生兒死亡率、糖尿病共病的控制都輸給其他國家。

「現在小病保得好，大病保得不好，這是健保的精神嗎？」。陳昭姿認為，醫學進步太快，新藥新科技動輒一年上百萬，也沒有退場機制。在現行論量計酬支付之下，大家都在拚點數，若點值補到1點1元，絕對會拚點數，必需要有配套措施。為避免財務失控，衛福部有必要引進論質計酬、DRG等前瞻性支付方式，確保醫療品質，而不是只有量就好。

陳昭姿認為，點值保障一定會過關，若保障點值，民眾保費要調整，她不反對，但政府是否已付足健保總經費下限36％，還是有疑問。她也主張，醫院盈餘的一部分，應拿來改善職場環境，或改善護理人員薪資。另健保違法給付指示用藥已經30年，必須及早退出健保，政府也要改善藥價差的問題。

民進黨立委王正旭認為，保障點值攸關健保制度重大改變，修《健保法》第62條，是用最簡單的方式來做最大的改變，如此重大的議題，希望能讓新內閣有全盤的處理。衛福部也建議，因520將至，待新內閣上任再議。

王育敏要求衛福部在1個月內研議出點值保障方案，預計6月17日當周，將召開最後一次黨團協商，同時呼籲準行政院長卓榮泰表態，此事並非衛福部單一部會就能處理，但若院長表態，主計總處就會買單。賴總統想幫醫界，就要展現出效率。6月下旬的黨團協商，若沒有各界都滿意的作法，就會直接進行表決，當日見真章。