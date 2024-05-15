私托盼有健檢補助、久任獎金 竹市府：對準公共不公平

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新竹市去年起提供準公共托嬰中心托育人員2年1次健檢補助1200元及滿3年久任獎金1萬元，市議員劉彥伶認為，竹市托育人員缺口大，非準公共托嬰中心托育人員也應公平給予健檢補助和久任獎金。對此，市府社會處表示，該政策是為鼓勵私立托嬰中心加入準公共化制定，如採齊頭式補助似有不公。

市議員劉彥伶指出，新竹市新生兒多，托嬰中心專業人員缺口大、人才尋覓不易，不僅私托，連公托都缺人，還有私托已經計畫開第2家，但卻因招募不到托育人員遲遲無法開張。

劉彥伶說，托育人員在第1線照顧小孩非常辛苦，市府應一視同仁，非準公托嬰中心托育人員也是托育服務網不可或缺的人力，希望以符合平等原則，給予健檢補助和久任獎金，友善托育人員職場環境，福利更完善，才能吸引更多優秀人才。

對此，市府社會處表示，「準公共托育服務精進計畫」政策目的為鼓勵私立托嬰中心加入準公共化，藉由提供補助等政策，提高加入準公共化之誘因，與此同時，準公共化之托嬰中心需符合政府各項收費及人員薪資保障規範，對業者而言仍屬平衡。

社會處也說明，而未加入準公共化之私立托嬰中心員工薪資及收費上限均不受限，如採齊頭式補助，對受政府規範之準公共化托嬰中心似有不公，恐可能造成托嬰中心不願再加入準公共化行列。

社會處表示，為鼓勵私立托嬰中心加入準公共化，市府於2023年訂定「準公共托育服務精進計畫」，提供任職於竹市準公共托嬰中心托育人員健康檢查補助及久任獎勵金，勉勵準公共化托育人員，並透過減低私立托嬰中心營運成本，讓家長有更多平價托嬰中心可供選擇。

除健康檢查補助及久任獎勵金外，依規定加入準公共化之私立托嬰中心，均有規範托育人員每月最低固定薪資，並要求依年資調薪，且訂有托嬰中心每日最低收托時數、每月收費及副食品費上限，以確保托育人員薪資福利並減輕家長負擔。

社會處強調，經查目前尚無其他縣市針對一般私立托嬰中心提供健康檢查及久任獎勵金補助，為鼓勵竹市私立托嬰中心加入準公共化托育服務，市府積極提供相關補助並滾動研議相關措施，共同落實友善托育環境。